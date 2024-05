Football : Les nouveaux textes de la FBF soumis à un exercice d’adoption à Ouagadougou

publicite

La Fédération Burkinabè de Football (FBF) tient son Assemblée Générale Extraordinaire ce samedi 04 mai 2024, à Ouagadougou. A l’ordre du jour, l’adoption des nouveaux textes de la faitière du football burkinabè, à savoir les statuts, le règlement intérieur, le code électoral, le règlement d’affiliation. Un menu qui a également pour but de préparer les élections à la tête de la faîtière prévues le 17 août 2024.

Après son installation, la commission chargée de la révision des textes soumet ce samedi 4 mai 2024, des textes de la vie de la Fédération burkinabè de football au acteurs de la faîtière, pour un examen avant adoption. Il s’agit notamment des statuts, le règlement intérieur, le code électoral et le règlement de l’assemblée générale.

Selon Jean Claude Ramdé président de la commission, ces textes en exercice de validation ont été élaborés à l’issue d’un long processus. «Après un an, trois (03) mois et dix (10) jours, la Commission Chargée de la révision des textes est très heureuse de soumettre à votre examen et à votre appréciation quatre (04) textes fondamentaux de la vie du football burkinabè. Pour parvenir à ce résultat nous avons bénéficié du concours d’autres textes de fédérations telles que la Côte d’Ivoire, le Mali », a-t-il fait savoir.

Cet examen intervient à quelques mois de la tenue des élections présidentielles de la faîtière. Ça été le lieu pour le président de la fédération Lazare Banssé d’appeler les acteurs au sens de l’intérêt général tout en promettant des valeurs de cohésion au sein de la structure. Pour lui les élections devaient, au lieu de deviser permettre de positionner le football burkinabè au plus haut niveau.

«Ensemble, nous pouvons et ferons mieux que les quatre années passées, nantis de ces nouveaux textes et de la volonté de travailler en synergie. L’adoption de ces textes va non seulement permettre un fonctionnement harmonieux de nos organes et instances mais surtout, induire un développement cohérent du football. Encore une fois, les élections ne sont pas la guerre. Pour moi, elles ne sont qu’une étape dans notre volonté de faire du Burkina une grande nation de football », a appelé le président.

Le commission chargée d’élaborer ces textes a été installée le 24 janvier 2023. Elle a ensuite mis en place une sous-commission chargée de mettre de la cohérence entre les textes, prendre en compte l’évolution du football actuel et les attentes du football burkinabè tout en prenant en compte les textes de la CAF et de la FIFA.

