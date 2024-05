Politique Nationale de Développement 2023 : Le gouvernement enregistre des résultats fort appréciables  

publicite

La Session ordinaire du Comité national de pilotage de la Politique nationale de développement (CNP/PND) s’est ouverte ce vendredi 17 mai 2024, à Ouagadougou. L’objectif global de la PND est de rétablir la sécurité et la paix, de renforcer la résilience de la nation et de transformer structurellement l’économie burkinabè, pour une croissance forte, durable et inclusive.

Pour atteindre les objectifs escomptés par la Politique Nationale de Développement (PND), il a été mis en place un Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD). Le plan en question est structuré autour de quatre piliers : lutter contre le terrorisme et restaurer l’intégrité territoriale ; répondre à la crise humanitaire; refonder l’Etat et améliorer la gouvernance et œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale.

En dépit des défis sécuritaires que rencontre le Burkina Faso, la mise en œuvre du plan d’action pour la stabilisation et le développement a permis d’engranger des résultats fort appréciables en 2023, à en croire Fatoumata Bako/Traoré, ministre déléguée chargée du budget.

« Sur le plan macroéconomique, le taux de croissance du PIB réel est ressenti à 3,6 en fin décembre 2023, en nette amélioration par rapport à l’année 2022 où il se situait à 1,8%. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale, la réorganisation de l’armée, l’équipement des forces combattantes et des opérations menées nous donnent de constater la réinstallation progressive des populations dans leurs villages et la réouverture de l’administration publique dans de nombreuses localités.

Face aux crises humanitaires déclenchées par le terrorisme et les chocs climatiques, nous avons apporté des appuis d’urgences à plus de deux millions de Burkinabè affectés par cette crise », a cité Fatoumata Bako/Traoré parmi tant d’autres actions.

« Plus de 140 villages réinstallés »

En outre, le gouvernement a en ce qui concerne la réinstallation des services de l’Etat et des populations dans les localités libérées dévoilé « 40 sièges de circonscriptions administratives et de collectivités territoriales réinstallés dans les localités libérées. Plus de 140 villages réinstallés. Plus de 1 300 écoles et centres de santé rouverts ». Et pour ce qui est de la gouvernance économique, le gouvernement a collecté 99,04 milliards de FCFA pour le Fonds de Soutien Patriotique.

Pour aller de plus belle, le gouvernement a observé des perspectives, qui touchent tous les domaines. Sur le plan sécuritaire, c’est d’aller de l’avant dans les actions de reconquête du territoire national. Sur le volet humanitaire, c’est poursuivre l’accompagnement, l’assistance des personnes déplacées internes. Le secteur de l’éducation, de la recherche, l’agriculture, vont tous connaitre des réaménagements positifs.

L’un dans l’autre, le gouvernement retient des avancées significatives dans tous les secteurs, malgré le contexte assez difficile, soit un taux d’exécution de 73,4 %, toujours selon la ministre déléguée chargée du budget.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

