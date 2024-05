Le combat Usyk vs Fury se tiendra dans moins d’une semaine : parlons des dernières nouvelles sur le combat principal des poids lourds

publicite

Il n’y a pas eu de combat d’unification pour le titre de champion du monde absolu des poids lourds depuis plus de 20 ans. Le dernier champion incontesté des poids lourds était Lennox Lewis. Le prochain combat entre Oleksandr Usyk et Tyson « Gypsy King » Fury est l’un des événements les plus attendus dans le monde du sport et sera sans aucun doute un moment historique.

Une longue organisation du combat d’unification

Pour la première fois, Usyk a invité Fury à se battre pour le titre de champion absolu à l’automne 2021, immédiatement après sa première victoire sur Anthony Joshua. Cependant, à ce moment-là, Joshua pensait avoir perdu par accident, et Usyk a accepté une revanche.

Les négociations suivantes ont eu lieu un an plus tard, lorsque Fury a battu Dillian Whyte, puis Dereck Chisora. Ensuite, la première date précise du combat entre les deux champions est apparue dans la presse : le 29 avril 2023.

Les négociations se sont enlisées en raison des exigences financières exorbitantes de l’équipe de Fury. « Gypsy King » se considérait comme la principale star de l’affrontement et exigeait une répartition 70/30. Le propriétaire de trois ceintures de champion, Usyk, a proposé un partage équitable de la bourse, qui était de 50/50.

Au printemps 2023, il n’a pas été possible de parvenir à un nouvel accord, si bien qu’Oleksandr Usyk s’est engagé dans un combat contre Daniel Dubois et que Tyson Fury a décidé de faire de l’argent facile avec le combat contre le célèbre combattant de l’UFC Francis Ngannou. Pour préparer ce choc, l’équipe de Fury s’est rendue à plusieurs reprises en Arabie saoudite, où elle a progressé dans les négociations sur le combat avec Usyk.

Les parties n’annoncent pas de chiffres précis concernant le montant de la bourse, mais il semble que les cheikhs aient proposé aux boxeurs un cachet si élevé pour le combat à Riyad que même Fury, avide d’argent, n’a pas pu résister.

Le report du combat

Le contrat pour le combat d’unification a été officiellement signé le 29 septembre, et la date principale était le 23 décembre 2023. Lorsque les conditions ont été annoncées, les experts ont douté de la faisabilité de telles échéances. Le combat de Fury contre Ngannou était prévu pour le 28 octobre, et le camp d’entraînement pour des combattants de si haut niveau dure au moins deux mois. Il était difficile d’imaginer que le Britannique aurait le temps de se rétablir avant le combat contre Usyk.

Comme on pouvait s’y attendre, l’équipe de Fury a commencé à parler d’un report du combat. Après une nouvelle série de négociations, au cours desquelles Usyk a demandé une compensation pour les tentatives d’annuler le combat, une nouvelle date préliminaire est apparue – février 2024, sans précision. Compte tenu de la facilité avec laquelle Fury rompt tout accord, l’échéance annoncée ne garantissait pas que le combat ait lieu en février, mais pas cette fois-ci. Peut-être que la menace de perdre la ceinture et la pression de la WBC ont contraint le Britannique à respecter les clauses du contrat – le combat pour le titre a été programmé pour le 17 février. Cependant, lors de la préparation au combat, Fury a été victime d’une grave dissection. Les organisateurs ont alors convenu d’une nouvelle date avec les boxeurs : le 18 mai 2024.

Les chances de victoire

Au départ, les experts de la société de bookmakers 1xBet considéraient Tyson Fury comme le favori et proposaient une cote de 1.84 sur sa victoire, tandis que la victoire d’Usyk était cotée à 2.21. À la veille du combat, la situation a radicalement changé – les experts ont évalué les chances de succès des deux boxeurs comme étant égales. Aujourd’hui, les chances de victoire de Fury et d’Usyk sont respectivement de 2.09 et 2.01. Les cotes sur d’autres marchés importants ont également changé. La victoire par KO est évaluée à 12.0 pour Fury et à 15.0 pour Usyk, le KO technique à 7.0 pour Fury et à 7.5 pour Usyk, la décision partagée des juges à 2.85 pour Fury et à 2.73 pour Usyk. Les spécialistes s’attendent à ce que le combat dure 12 rounds et tu peux parier sur cette issue à une cote de 1.39. Un pari sur une fin prématurée du combat est accepté à une cote de 3.16.

