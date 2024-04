Burkina Faso : Le comité technique de la politique nationale de développement tient sa première revue technique de l’année

publicite

Les membres du comité technique national de la politique nationale de développement ont tenu leur première session ordinaire de l’année 2024, ce vendredi 12 avril 2024, à Ouagadougou. La présente session vise, entre autres, à apprécier le rapport de performance de l’année 2023.

Sous la transition, la politique nationale de développement 2021-2025 s’exécute à travers le plan d’action pour la stabilisation et le développement. Ce plan décline les priorités de la transition en actions et identifie les réformes et investissements à mettre en œuvre, en vue d’atteindre les principales missions qu’elle s’est assignée à travers la Charte du 14 octobre 2022.

«Le Plan d’action pour la stabilisation et le développement s’articule autour des quatre piliers suivants, à savoir lutter contre le terrorisme et restaurer l’intégrité territoriale, répondre à la crise humanitaire, refonder l’Etat et améliorer la gouvernance et œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale», a expliqué Abdoul Rachid Soulama, président du comité technique national.

Le bilan de l’exécution physique de l’ensemble des quatre piliers est estimé à 73,39% pour une réalisation financière de 59,21%. «Au cours de l’année 2023, des difficultés de divers ordres et d’origine interne comme externe ont impacté la mise en œuvre du Plan d’action pour la stabilisation et le développement. Malgré ces difficultés, des acquis ont été enregistrés par les départements ministériels et l’ensemble des collectivités territoriales», a-t-il relevé.

Pour ce qui est des résultats engrangés au cours de l’année antérieure sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le comité a noté des acquis comme le renforcement des capacités opérationnelles des FDS, le recrutement de 63 699 VDP, la création de 20 bataillons d’intervention rapide, de 6 groupements d’unités mobile d’intervention, la réinstallation des populations dans plus de 140 villages libérés par les FDS.

Sur le plan humanitaire, on note la dotation d’articles ménagers essentiels à 39 718 personnes ayant regagné leurs localités d’origine, l’aménagement de 275 hectares de terres agricoles, l’octroi d’intrants au profit de 37 000 agriculteurs et la réalisation d’infrastructures sanitaires et scolaires, entre autres.

En rappel, cette rencontre du comité technique national de la politique nationale de développement vise également à identifier les difficultés majeures rencontrées et à dégager les perspectives pour la période 2024-2026, et à formuler les recommandations à soumettre au Comité national de pilotage en vue de lever les difficultés et d’engranger davantage de résultats.

