Football burkinabè : Vers un nouveau départ après la crise entre des clubs et la FBF

La Ligue de football professionnel (LFP) est sur le point de connaître un nouveau départ avec la reprise annoncée des championnats nationaux. Elle a organisé une conférence de presse le jeudi 11 avril 2024 pour annoncer les conditions de cette reprise.

Pour permettre aux championnats nationaux de reprendre de service, une commission a été mise en place pour une révision et la mise en place d’un « calendrier de reprise réaliste et consensuel » selon les termes utilisés par le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP), Julien Tiendrébéogo.

Ainsi, les compétitions nationales, incluant la Ligue 1, la Ligue 2 et la COFAS, reprendront le 17 avril 2024, avec pour objectif de rattraper le retard accumulé et de conclure la saison dans les meilleures conditions possibles. Pour ce qui concerne la Ligue 1, la course au titre reprendra à la 20e journée pour s’achever le 17 juin. Les compétitions de la Coupe du Faso se disputeront également durant cette période.

Faire face aux défis logistiques

Quant à la Ligue 2, les équipes auront jusqu’au 12 juin pour démontrer leur prétendre à une promotion en première division. « Le tournoi de Coupe du Faso verra ses 16e et 8e de finale se dérouler entre avril et mai, avec la grande finale prévue pour le 30 juin.

Pour le retour dans les stades du Burkina Faso, la commission se dit consciente des défis logistiques et climatiques à venir notamment avec la canicule, l’indisponibilité des terrains, la saison des pluies et les délestages. « Cependant, des mesures sont prises pour assurer que ces aléas n’entravent pas le bon déroulement des matchs », assure Julien Tiendrébéogo.

Appel au fair-play

Par exemple, il n’y aura pas de matchs en nocturne et les terrains de certaines équipes seront sollicités afin de permettre la tenue des différents matchs. Pour la réussite de ce championnat, la LFP a réitéré son engagement envers le fair-play et l’acceptation des résultats. En effet, la Ligue de football professionnel pourrait aussi faire face à l’insuffisance des forces de sécurité pour sécuriser tous les matchs.

Des clubs ont décidé de boycotter les activités de la Fédération Burkinabè de football (FBF) dont le championnat national pour des allocations non octroyées aux clubs de première et de deuxième division. Ils exigent le paiement d’une partie des bourses octroyées par le ministère en charge des sports à travers le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs (FNPSL). Mais les autorités en place ont mené une médiation afin que la FBF et les clubs concernés s’entendent pour la reprise du championnat.

