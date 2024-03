Crise du championnat de football burkinabè : « Désormais il n’y aura plus une question de 75% pour les clubs et 25% pour les petites catégories » (Lazare Banssé)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le championnat burkinabè de football connait une fois de plus une nouvelle vague de crises. Une crise qui repose essentiellement sur le non octroi du pourcentage prévu pour l’organisation des petites catégories par la FBF (25%) aux clubs. Le président de la fédération burkinabè de Football, Lazare Banssé, a déclaré ce lundi 11 mars 2024 que cette histoire de 75% et 25 % ne sera plus d’actualité à l’avenir. En gros, les deux budget ne seront plus confondus.

La suite après cette publicité

Les représentants de certains clubs du Burkina Faso ont annoncé une fois de plus la suspension de leur participation au championnat national causant ainsi son arrêt. La cause, il est reproché au président de la fédération burkinabè de football Lazare Banssé de ne pas tenir ses promesses en reversant les 25% aux différents clubs. Lesquels 25% dédiés à l’organisation des petites catégories par la FBF.

« Il se trouve que les clubs ont réclamé les 25% parce que nous n’avons pas organisé les championnats des jeunes et on vient de vous dire que nous sommes sur le point d’organiser bientôt ce championnat. Je précise que cet argent n’est pas pour la FBF mais c’est l’argent de l’État et c’est l’État qui décide ce qu’il faut en faire », a dit le président de la fédération.

Avant de déclaré que : « Nous avons eu un protocole d’accord avec le ministère des sports. Et désormais il n’y aura plus une question de 75% pour les clubs et 25 % pour l’organisation des petites catégories. Dans ce protocole d’accord il est précisé que les clubs ont une somme et les petites catégories ont également leurs sommes sans parler de pourcentage».

Mais qu’en est-il de la reprise du championnat ? Selon le président, au niveau du comité exécutif, 4 à 5 personnes ont été mises en place pour pouvoir discuter avec les clubs. « Mais si ça ne se règle pas on avisera. En attendant nous avons le championnat des femmes qui se joue. Bientôt les jeunes vont également commencer. Je pense qu’on peut avoir des divergences mais ça peut se faire dans le dialogue», a renchéri Lazare Banssé.

Le ministre en charge des sports Boubakar Savadogo dans une de ses sorties a affirmé vouloir laisser les deux parties discuter entre elles sur la base des conventions existantes.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite