Lutte contre la malnutrition au Burkina Faso : L’Alliance nationale pour la fortification, bénéficiaire de matériels informatique et bureautique d’une valeur de 35,6 millions de F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne au Burkina Faso, à travers la société allemande pour la coopération internationale (GIZ), a officiellement fait don de matériels informatique et bureautique au ministère de la santé et de l’hygiène publique au profit de l’Alliance nationale pour la fortification (ANF), dont est membre le Club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire (CJCN-SA). C’était ce lundi 11 mars 2024, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Seize ordinateurs portables, seize tablettes, neuf imprimantes multifonctions, dix discs durs externes, deux vidéos projecteurs, deux copieurs noir et blanc multifonctions, une caméra, un micro VHF… Ainsi se compose, entre autres, le don d’une valeur totale de 35,6 millions de F CFA de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne au Burkina Faso, à travers la société allemande pour la coopération internationale (GIZ), et grâce au financement de la fondation Bill et Melinda Gates.

Ce don, de l’avis de Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, va contribuer de manière générale à améliorer la mise en œuvre du programme national de lutte contre la malnutrition à travers la disponibilité de données factuelles sur la fortification à grande échelle. « J’exhorte l’ensemble des structures bénéficiaires à en faire un bon usage », a par ailleurs invité Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.

Pour Dr Bernd von Munchow-Pohl, Chargé d’affaires à l’ambassade de la République Fédérale d’Allemagne au Burkina Faso, cette remise a pour objectif de permettre aux partenaires d’assurer pleinement leur leadership dans la gouvernance de la fortification alimentaire à grande échelle au Burkina Faso. « Je leur souhaite donc un très bon usage », a-t-il souhaité.

Ibrahim Bayili, Journaliste, Coordonnateur du Club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire (CJCN-SA), l’une des structures bénéficiaires, a fait comprendre que le problème de matériels de productions pour un réseau comme le leur est une réalité. « Ce matériel va être au profit de tous les membres du réseau. Nous sommes très heureux de bénéficier de ce don qui va nous permettre de faire des productions de qualité », a-t-il déclaré.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite