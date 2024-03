Burkina Faso : L’UNICEF offre du matériel roulant et médical au ministère de la santé et de l’hygiène publique

La représentation de l’UNICEF au Burkina Faso a officiellement remis du matériel anthropométrique, des consommables médicaux et un véhicule TOYOTA de type pickup au ministère de la santé et de l’hygiène publique, ce lundi 11 mars 2024, à l’occasion d’une cérémonie de remise, au cabinet du ministère de la santé et de l’hygiène publique, à Ouagadougou.

Le don de l’UNICEF, composé de matériel anthropométrique, de consommables médicaux et un véhicule TOYOTA de type pickup, d’une valeur totale de 170 millions de F CFA, est particulièrement destiné à la région du Centre-Nord, à des structures de prise en charge des cas de malnutrition…

Ce don, a laissé entendre Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, vient à point nommé et va contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge de la malnutrition et réduire l’incidence de la malnutrition au Burkina Faso.

Pour lui, la présente cérémonie témoigne de la vitalité de la coopération entre l’UNICEF et son département. « Le gouvernement du Burkina Faso apprécie vivement le rôle joué par l’UNICEF pour renforcer le système de santé pour promouvoir son développement dans cette situation critique », a-t-il indiqué sans manquer d’adresser au partenaire les remerciements des plus hautes autorités du Burkina Faso.

Dr James Mugaju, représentant adjoint de l’UNICEF au Burkina Faso, a inscrit la remise de matériels dans le cadre d’une logique d’accompagnement de son institution vis-à-vis des efforts du gouvernement burkinabè à travers le ministère de la santé et de l’hygiène publique dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition.

« La cérémonie de ce matin s’inscrit dans une logique d’accompagnement des efforts du gouvernement, du ministère de la santé et de l’hygiène publique dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition au Burkina Faso », a-t-il fait savoir.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

