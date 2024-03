Brama Traoré à la tête des Étalons : « Je pense que son CV en dit long sur son expérience » (Lazare Banssé)

publicite

Brama Traoré est désormais le nouveau sélectionneur des Etalons du Burkina Faso. Il a été dévoilé ce lundi 11 mars 2024 par le comité exécutif de la FBF. La qualification à la CAN 2025, éventuellement sortir premier du groupe pour les éliminatoires du mondial 2026, construire une équipe solide, rajeunir l’équipe et ramener la discipline dans ce groupe des Étalons sont entre autres les objectifs assignés à Brama Traoré.

Avec cette arrivée, la fédération a affirmé vouloir aller sur un travail à long terme, travailler à installer des bases solides de l’équipe nationale en allant chercher des pépites. Selon le président de la FBF, Lazare Banssé, c’est instaurer la discipline dans la sélection sur une dureté.

« Ce qui est important est que nous travaillons ensemble. Je suis confiant et j’ai confiance en moi-même. Ça ne sert à rien d’avoir des indisciplinés dans le football. Je suis passé par toutes les sélections jeunes depuis des années, je n’ai pas brulé les étapes, et je ferai tout pour amener les Étalons le plus loin possible », a dit le nouvel entraîneur.

Ce parcours est l’élément qui a valu son choix selon le président de la fédération burkinabè de Football. A l’écouter, Brama Traoré c’est « tout récemment il était avec les U20 et là aussi il s’est bien comporté. Il n’y a pas eu que les équipes nationales. Vous savez, Brama Traoré a eu la chance de travailler dans le championnat, dans toutes ses profondeurs. Je pense que son CV en dit long sur son expérience. Nous estimons que pour avoir travaillé dans l’encadrement direct des Étalons, il a accumulé de l’expérience », a justifié le président Lazare Banssé.

Au delà de son expérience dans le football burkinabè, le désormais chef du 11 national a également le mérite d’avoir un tempérament qu’il faut pour gérer l’équipe nationale, selon le comité exécutif de la fédération.

« Nous avons une CAN qui se profile à l’horizon. Vous savez aussi qu’aujourd’hui on ne peut plus imaginer une CAN sans le Burkina. C’est d’abord qu’il nous qualifie pour cette CAN au Maroc, mais aussi et tenter de prendre la première place dans le groupe de la qualification du mondial », a insisté Lazare Banssé.

Concernant la durée du contrat de Brama Traoré, Lazare Banssé a indiqué vouloir partir désormais sur « un projet à long terme ». « On va lui donner le temps. On va travailler sur un projet à long terme en lui laissant le temps de construire une équipe solide pour les années à venir », a-t-il conclu. La sortie des Étalons est prévue pour les fenêtres FIFA les 22 et le 26 mars 2024. Une occasion de voir le nouveau visage, dit le chercheur, au pied du mur.

