C360 TV officiellement sur la TNT : Une nouvelle étape pour le paysage médiatique burkinabè

La télévision C360 TV a officiellement lancé sa diffusion sur la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ce mardi 12 mai 2026 à Ouagadougou. La cérémonie de lancement s’est tenue au siège annexe de la chaîne, situé dans le quartier Ouaga 2000, en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ainsi que du président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo.

Avec cette montée sur la TNT, la chaîne entend élargir sa couverture nationale et renforcer sa proximité avec les populations à travers une offre audiovisuelle plus accessible et diversifiée.

Le directeur de la télévision, Bienvenue Hounkponou, a indiqué que cette évolution vise avant tout à faciliter l’accès des citoyens à une information crédible et de qualité.

« Se rapprocher davantage des populations, c’est aussi proposer des contenus variés permettant à chaque Burkinabè de se reconnaître dans nos émissions et productions », a-t-il déclaré.

Selon lui, la chaîne ambitionne également de contribuer au rayonnement de l’image du Burkina Faso, dans un contexte où les enjeux liés à la souveraineté informationnelle occupent une place croissante.

Présent à la cérémonie, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué cette nouvelle étape franchie par la télévision privée. Il a estimé que l’intégration de C360 TV à la TNT constitue une avancée importante pour le paysage médiatique national.

« Cette avancée traduit la vision d’un promoteur soucieux d’être en phase avec les mutations du contexte et l’engagement d’une équipe prête à relever les défis du moment », a-t-il affirmé.

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Le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a également félicité la chaîne pour la qualité de ses productions et son respect des règles encadrant le secteur de l’information et de la communication.

Créée il y a deux ans, C360 TV poursuit ainsi son expansion avec l’ambition de renforcer sa présence dans les foyers burkinabè et de participer activement à l’information, à l’éducation, à la culture et à la cohésion sociale.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24