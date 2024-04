Chine : Des journalistes burkinabè à la découverte du Temple du Ciel et du musée du cinéma

Dans le cadre d’un séminaire, des journalistes du Burkina Faso ont visité le temple du Ciel en Chine, ce vendredi 12 avril 2024 à Beijing. L’objectif était de découvrir l’histoire et la culture chinoise.

Le temple du Ciel est un site touristique visité par plusieurs milliers de personnes par jour. Les visiteurs de plusieurs nationalités se bousculent pour visiter ce monument historique et culturel chinois.

En effet, le temple du Ciel, situé à Beijing dans le quartier de Xuanwu au sud de la ville, est un chef-d’œuvre de la culture de la Chine ancienne. Situé au cœur d’un parc de 270 hectares, ce bâtiment sacré accueillait autrefois les rites et célébrations religieuses dirigées par l’empereur. Fondé dans la première moitié du XVe siècle, le temple du Ciel forme un ensemble de bâtiments dédiés au culte.

Il était interdit au peuple et seul l’empereur pouvait y accéder. Le Temple du Ciel étant une passerelle vers le monde céleste, c’était l’empereur qui venait également implorer le ciel pour une bonne moisson.

Selon l’histoire, l’empereur était considéré comme « le fils du Ciel » et était l’unique à implorer pour la bonne marche de la société. Pour Zuo Chao Jackie, guide touristique, la disposition du monument symbolise la croyance chinoise qui stipule que la Terre est carrée et le Ciel rond.

A l’écouter, c’est en ce lieu que les empereurs des dynasties Ming et Qing, en tant qu’intermédiaires entre l’humanité et le royaume céleste, offraient des sacrifices au ciel et priaient pour l’obtention de moissons exceptionnelles. Il a précisé que ce temple n’était pas le lieu d’habitation de l’empereur, mais l’autel des sacrifices. Zuo Chao Jackie a ajouté que le chiffre 9 était réservé à l’empereur. C’était pour cela que les marches sont composées de neuf.

Selon un visiteur japonais Kiyo Sato, c’est très intéressant de voir un ancien monument de cette envergure. « J’ai entendu parler de ce temple, mais c’est ma première fois de venir ici. C’est une merveille », a-t-il fait savoir.

Egalement, des journalistes burkinabè ont visité le musée du cinéma chinois ou toute l’histoire du 7e art y est conservée.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

