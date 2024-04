Pékin : Des responsables de médias du Burkina Faso visitent les locaux du groupe StarTimes

publicite

Les responsables de médias du Burkina Faso, en séminaire à Beijing, en Chine, ont pu visiter le siège social de StarTimes, un groupe international de médias d’origine chinoise et implanté en Afrique. C’était le vendredi 12 avril 2024.

Salle de contrôle et de diffusion, centre de traduction et de doublage, studio de mixage des chaines, plateau de présentation des émissions sportives, le temple dit interdit. Tels sont les principaux espaces que les responsables de médias du Burkina Faso ont pu découvrir à l’occasion de leur visite de travail chez le groupe international de médias StarTimes.

William Masy, Directeur des Affaires étrangères du groupe, tout en présentant lesdits espaces, a eu un échange direct avec ses hôtes. Il a en effet, à l’occasion, dit sa joie de recevoir ses visiteurs du jour. De façon globale, l’on a pu retenir que StarTimes, fondé en 1988, propose des services de télévision numérique terrestre (TNT) et de télévision par satellite.

StarTimes, a-t-on également appris, est fournisseur de technologies de télévision numériques aux pays et entreprises du secteur de la radiodiffusion qui passent de la télévision analogique au numérique.

Leader de la télévision numérique en Afrique subsaharienne, à en croire William Masy, l’arrivée de StarTimes sur le continent africain a bouleversé le modèle traditionnel du secteur de la télévision en rendant la télévision payante abordable pour chaque famille et pas seulement pour les classes supérieures. En juillet 2020, a-t-il dit en sus, StarTimes était implanté dans 30 pays et comptait 13 millions d’abonnés à ses services de télévision payante et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Beijing, Chine

Burkina 24

