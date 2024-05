Burkina Faso : Ouagadougou abrite la 1ère édition de la journée de promotion de la gastronomie nationale

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme a procédé au lancement des activités de la première édition de la journée de la gastronomie nationale, ce jeudi 16 mai 2024 à Ouagadougou. Une journée qui se déroule sous le thème « la problématique de la promotion de la gastronomie nationale : enjeux, défis et perspectives ».

La suite après cette publicité

Dans le but de valoriser les mets locaux, le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a organisé la journée de promotion de la gastronomie nationale. Une activité entrant dans le cadre du mois du patrimoine national, une initiative du gouvernement. Portée par la direction générale du tourisme, cette journée se tient sous le thème « La problématique de la promotion de la gastronomie nationale : enjeux défis et perspectives ».

Selon le représentant du ministre en charge de la culture, Abdoulaye Dioni, la gastronomie est un pan du patrimoine culturel matériel burkinabè et constitue l’une des attractivités touristiques.

« La gastronomie fait référence à un style de cuisine d’une région ou d’une localité. Elle joue un rôle important dans le développement local à travers la création de richesses et d’emplois. Et contribue aussi à l’épanouissement économique de nos localités. J’invite l’ensemble des experts et les professionnels de la gastronomie nationale à mener des débats francs et à procéder à un examen sans complaisance de la situation de cette gastronomie afin de formuler des propositions et des recommandations qui contribueront à la résolution des difficultés », a-t-il relevé aux participants.

Des communications, des panels et des expositions sont, entre autres, les principales activités de cette journée d’échanges entre les acteurs du domaine de la gastronomie. Une communication inaugurale a été faite sous l’angle « le patrimoine gastronomique national et développement local ».

Et selon le communicateur, Kiswendsida Jean Hubert Zongo, directeur général de la promotion transformation des produits agro-pastoraux et halieutiques au ministère de la l’agriculture, la gastronomie nationale relève de toute les activés des savoir locaux ancestraux et modernes.

A l’écouter, la valorisation de la gastronomie permettra de fixer les burkinabè dans leurs terroirs. « La matière première qui est utilisée dans la cuisine et la gastronomie proviennent de nos terres du milieu rural. En terme de produit agricole, d’élevage et halieutiques et lorsque nous consommons ces mets nous tirons non seulement de la matière première mais aussi de fixer les ruraux dans leurs terroirs », a-t-il souligné dans sa communication.

En rappel, le mois du patrimoine national a été lancé le 18 avril dernier 2024 à Ouagadougou par le gouvernement de la transition dans le but de faire la promotion du patrimoine national.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite