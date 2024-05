Conquête spatiale : La Chine réussit le lancement de la fusée Longue Marche-5

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Chang’e 6, la première tentative au monde de récupération de substances sur la face cachée de la Lune, a entrepris son voyage historique, le vendredi 3 mai 2024, depuis la province chinoise de Hainan.

La suite après cette publicité

Il était 17h27 lorsque la fusée Longue Marche-5 transportant le Chang’e 6 de 8,35 tonnes s’est envolée vers le ciel depuis la province chinoise de Hainan. Plus grand et plus puissant véhicule spatial de Chine, la fusée Longue Marche-5 est composée de 20 étages pour un poids de 870 tonnes.

Plusieurs centaines de milliers de spectateurs ont assisté à l’événement historique. Présents dans et autour du centre de lancement spatial côtier de Wenchang, tous ont laissé apparaître admiration et enthousiasme.

Le décollage du Chang’e 6 a marqué le début de la deuxième expédition de retour d’échantillons lunaires du pays, après le succès de Chang’e 5 à l’hiver 2020.

Source : China Daily

Synthèse de Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite