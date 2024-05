Festival européen du cinéma : Le dialogue interculturel décortiqué lors d’un panel à Ouagadougou

publicite

En marge du festival européen du cinéma, la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso a organisé, ce mercredi 22 mai 2024, un grand panel aligné sur le thème «dialogue interculturel».

Pour mener des réflexions sur ce thème, la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso a fait appel à Dr Dramane Konaté, écrivain, spécialiste des cultures et civilisations et aussi conseiller technique au ministère en charge de la culture pour animer la première communication. La deuxième communication a été entreprise par Karsten Macklenburg, conseiller politique à l’Union européenne Burkina Faso.

Dr Konaté a dans sa communication parlé du concept du dialogue interculturel dans son historicité mais aussi de la nécessité de la promotion, la diversité des expressions culturelles. En puisant dans l’historicité et la contemporanéité, le communicateur a affirmé que toute civilisation est plus riche, moins originale de par sa personnalité constituée d’une somme de réponses devant les énigmes de la nature et des démarches devant l’exigence de l’énergie humaine.

«La modernité ne doit pas être source de rejets des valeurs fondamentales des sociétés traditionnelles. À l’évidence, la civilisation est fondée sur une métaphysique, sur une ontologie, sur un esprit qui est la culture et elle comprend les mœurs, les sciences, les techniques, les arts et les lettres. La civilisation est fille de la race, de la géographie et de l’histoire. Qui explique les façons de sentir, de penser et d’agir d’un groupe social», a-t-il indiqué.

Il a noté que dans le dialogue interculturel entre l’Afrique et l’Europe, il y a eu certes des «brûlures de l’histoire » mais des «interfécondations édifiantes, des échanges fructueux et enrichissants au profit des peuples et des nations».

L’essentiel pour Dr Konaté, c’est de s’enrichir des différences entre ces cultures en vue de converger vers l’universel. «Le Burkina Faso au cœur de l’Afrique (de l’Ouest, ndlr) a développé des relations avec les partenaires internationaux à l’instar de l’Union européenne en vue d’une coopération dynamique pour accompagner de nombreuses initiatives culturelles mais aussi pour permettre à notre pays d’assurer une meilleure présence au monde en préservant son identité et en prenant une part active à la construction d’un monde riche de son humanité, de ses altérités et de sa diversité», a-t-il fait entendre.

Karsten Macklenburg a, quant à lui, évoqué la notion des valeurs du dialogue interculturel au sein de l’Union européenne et comment ses valeurs sont mises en pratique dans les différentes actions de coopération de cette institution. Le communicateur a rappelé la citation d’un sociologue polonais qui a dit qu’il n’existe pas de culture supérieure ni inférieure. «Il n’y a que des cultures différentes. Qui chacune à sa manière satisfait les nécessités et les attentes de ceux qui les partagent», a-t-il paraphrasé.

Parlant du dialogue interculturel, Karsten Macklenburg a affirmé que la diversité et le dialogue entre les cultures sont encrés dans les racines de l’Union européenne. «Et ça c’est important pour nous à l’intérieur de l’Union européenne mais aussi important dans nos relations extérieures, dans nos relations internationales et dans notre coopération avec le monde entier », a-t-il souligné.

Karsten Macklenburg a conclu son propos en signifiant que le mois de mai est un mois spécial pour l’Europe car le 9 mai c’est l’anniversaire de la création de l’Union européenne. Il a précisé que ce ne sont pas seulement les films européens qui sont projetés pendant ce festival mais aussi des films africains, ce qui témoigne de la diversité culturelle de l’Europe.

