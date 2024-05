Burkina Faso : Des journalistes s’imprègnent de la stratégie du Programme National de Lutte contre la Tuberculose

publicite

Dans le cadre de son plan d’action 2024, le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT) a organisé le mercredi 22 mai 2024 à Ouagadougou une journée d’orientation des journalistes sur la lutte contre la tuberculose. Environ une trentaine de journalistes ont acquis un renforcement de capacités en matière de lutte contre la tuberculose au Burkina Faso.

Malgré plusieurs années de lutte, la tuberculose est toujours placée au rang des problèmes prioritaires de santé publique au Burkina Faso. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans son rapport publié en 2023, estime à 9900 cas de tuberculose survenus au Burkina Faso en 2022. Cependant, seulement 69% des cas ont été diagnostiqués et pris en charge. Les 31% restants ont échappés au système de traitement piloté par le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT).

Prenant en compte la dimension multisectorielle de la lutte contre la tuberculose, le PNT a jugé utile de renforcer le niveau de connaissance de la population ainsi que les attitudes et les pratiques vis-à-vis de cette maladie. Et cela passe aussi par des journalistes bien imprégnés de la stratégie de lutte, d’où la tenue de cet atelier.

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique s’est doté d’un plan stratégique de lutte contre la tuberculose pour la période 2021 – 2025. Ce plan qui s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement sanitaire vise l’élimination de la tuberculose d’ici 2030 conformément aux objectifs de Développement Durable (ODD) et à la stratégie de l’OMS « Mettre fin à la tuberculose ».

Ainsi, les journalistes ont pu se familiariser avec la survenue de la tuberculose, ses populations cibles, son ampleur dans le monde et au Burkina Faso, ses modes de transmission les plus courants et bien entendu l’organisation de la prise en charge de la maladie. Justement à propos de la prise en charge, elle est entièrement gratuite au Burkina Faso.

En rappel, le plan stratégique 2021-2025 de la lutte contre la tuberculose, articulé autour du troisième pilier de la stratégie de l’OMS “Mettre fin à la tuberculose”, prend en compte le contexte de déficit sécuritaire et définit des approches adaptées pour favoriser la continuité des services dans les régions touchées par l’insécurité. Il prend également en considération la participation communautaire qui constitue un volet essentiel du système de santé.

