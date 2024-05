Littérature chrétienne : Raviver l’amour de la lecture face aux médias sociaux en discussion à la 3e édition des JPLC

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 22 au 24 mai 2024, la littérature chrétienne est à l’honneur à l’Eglise Centrale de l’Alliance Chrétienne à Ouagadougou, sous le thème « Raviver l’amour de la lecture dans les familles envahies par les réseaux sociaux ».

La suite après cette publicité

Des exposition-vente, la présentation des livres des différentes maisons d’édition, des panels, telles sont, entre autres, les différentes activités de la 3e édition des Journées Promotionnelles du Livre Chrétien (JPLC). En effet, du 22 au 24 mai 2024 à l’Eglise Centrale de l’Alliance Chrétienne à Ouagadougou, la littérature chrétienne se dévoile au grand public.

Pour l’initiatrice de ces Journées Promotionnelles du Livre Chrétien (JPLC), Joanna Ilboudo, le but, c’est de rapprocher le lecteur du livre et de l’auteur. « Ces journées sont nées de la vision de faire connaitre le livre chrétien, mais d’encourager l’écriture et la production d’une littérature chrétienne endogène », a-t-elle rappelé.

Le thème principal de la 3e édition est « Raviver l’amour de la lecture dans les familles envahies par les réseaux sociaux ». « Autrefois, le livre était un trésor. Les élèves et les étudiants se faisaient la concurrence pour emprunter un livre à la bibliothèque et étaient pressés de le finir. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes ne connaissent que les télés novelas, Facebook, WhatsApp et autres réseaux sociaux et toutes les distractions qu’offrent le numérique (…) qui ne sont pas des sources de savoir fiables », a déploré la promotrice des JPLC.

Cependant, elle a précisé que la lecture développe la pensée créative et enrichit le vocabulaire et est un moyen d’épanouissement intellectuel. C’est dans cette optique qu’elle compte redonner une bonne place de la lecture dans les familles. « Notre Dieu est un Dieu d’écriture. C’est pourquoi sa parole nous a été transmise par écrit même si les premiers manuscrits étaient sur du papyrus », a-t-elle indiqué.

L’Evangéliste Patrick Hervé Ouédraogo, représentant le parrain, Pasteur Mamadou Philippe Karambiri, a cette rencontre, a fait comprendre que le thème est d’actualité. « Les réseaux sociaux ont totalement envahi les familles et il faut que l’Eglise réfléchisse pour trouver une solution. Si la réflexion est lancée c’est le plus important et certainement que jaillira des idées nouvelles pour contrer cette situation », a-t-il fait savoir.

Selon le Dr Jacob Yarabatioula, Directeur Général de l’ENAM et invité a salué l’initiative des journées des Promotionnelles du Livre Chrétien. « Cette édition des journées de promotions du libre chrétien vient combler un grand vide dans le milieu évangélique ou la question de la lecture n’a pas suffisamment été traitée. Surtout que nous sommes dans une culture de l’oralité et que les gens n’ont plus le temps », a-t-il relevé.

En rappel, la 2e édition s’est tenue du 31 mars au 1er avril 2023 sous le thème « Production et distribution de la littérature chrétienne dans un environnement d’insécurité : difficultés et pistes de solutions ».

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite