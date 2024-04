La 6e édition du Festival des Identités Culturelles (FESTIC) est prévue du 7 au 11 mai 

publicite

Le comité d’organisation de la 6e édition du festival des identités culturelles (FESTIC) a annoncé les couleurs de l’événement, le vendredi 19 avril 2024, à Ouagadougou.

« Identité culturelle et construction de la paix » est le thème de cette 6e édition du festival des identités culturelles (FESTIC). Organisé par le Cinéma Numérique Ambulant Afrique (CNA), ce festival se déroulera du 07 au 11 mai 2024 sur le site habituel de Ouidi, à l’université Joseph Ki-Zerbo et à la cité universitaire de Kossodo.

Pour l’édition de 2024, 25 films de 19 pays d’Afrique et de la diaspora ont été sélectionnés pour être diffusés. Il s’agit entre autres des films documentaires, d’animations de long et de court métrage, suivis d’échanges avec le public.

Wend-Lassida Ouédraogo, directeur du festival des identités culturelles, a laissé entendre qu’ils veulent à travers cette édition contribuer à la construction de la paix au Burkina Faso. D’où le choix du thème « Identité culturelle et construction de la paix ».

« Le choix de ce thème est de contribuer à la construction de la paix par l’intermédiaire de nos activités que nous allons mener au cours de ce festival. C’est aussi s’insérer dans le contexte actuel que nous vivons », a-t-il justifié.

Les séances de projections de films, des panels, des expositions, un atelier de formation et un master class sont entre autres les principales activités de ce festival qui se déroulera dans trois (03) sites à savoir le site habituel de Ouidi, l’université Joseph Ki-Zerbo et la cité universitaire de Kossodo.

Le FESTIC est un rendez-vous culturel et artistique avec pour objectif de contribuer à la formation et à la sauvegarde des richesses culturelles en voie de disparition. Le FESTIC est une occasion également pour faire une halte sur les communautés locales afin de les magnifier. Et c’est la communauté Dagara qui est à l’honneur de cette 6e édition.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

