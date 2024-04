4e édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement : Un cross populaire pour annoncer les couleurs du rendez-vous

La 4e édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement se tiendra dans la Salle de Conférences de Ouaga 2000, du 22 au 24 avril 2024 sous le thème « Eau : Facteur de Résilience, de Paix et de Développement ». En marge de ces journées organisées par le gouvernement, une séance aérobic a été tenue le vendredi 19 avril 2024, pour annoncer les couleurs de l’édition. Une façon de plaider pour l’assainissement à travers le sport, selon le comité d’organisation.

Le Forum National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) a été initié par le gouvernement burkinabè en 2011, dans le cadre de I’initiative « A l’eau I’Afrique, à l’eau le monde » avec pour ambition d’assurer la mobilisation citoyenne et populaire ainsi que le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de l’eau et de l’assainissement.

Pour annoncer les couleurs, une séance aérobic et un cross populaire se sont tenus le vendredi 19 avril 2024, à Ouagadougou. Ces activités ont été menées à partir du Monument des héros de la nation, autour du rond-point, avant de prendre la voie du côté ouest du monument pour passer vers l’hôtel Prestige et de passer par le feu de BF1 pour revenir au monument. Soit un circuit de 3,6km couru par environ 430 participants.

Cette activité annonciatrice est une façon selon Wendémi Cyprien Tizambo, directeur général des ressources en eau, d’annoncer non seulement les couleurs du forum mais également sensibiliser sur la nécessité de l’assainissement surtout corporel à travers le sport. Pour ce faire, plusieurs ministères en lien avec l’assainissement ont pris part à ces séances sportives.

« L’eau c’est la vie, et nous nous apprêtons à tenir un forum, 4ème édition du genre qui porte sur l’eau et l’assainissement. C’est une manière pour nous de lancer ce forum. L’eau étant un secteur transversal, nous avons invité tous les acteurs, au niveau du ministère à donner ce top départ avec nous ce soir », a déclaré Wendémi Cyprien Tizambo.

C’est donc une triennale multi acteurs c’est-à-dire de plusieurs secteurs importants selon le directeur général qui va se tenir en trois jours pour parler des problématiques de d’assainissement à Ouagadougou. « À ce forum, nous allons voir des panels assortis de sessions thématiques. Nous allons aborder plusieurs thèmes partant de la sécurité de l’eau, à la valorisation de l’eau et également le changement climatique et de la préservation des ressources en eaux», a-t-il fait savoir.

C’est donc des journées importantes pour le secteur selon le comité d’organisation. Cette importance se matérialise par le choix du président de l’édition qui est le président de la transition le capitaine Ibrahim Traoré. Le directeur général a appelé à la mobilisation de tous pour un forum réussi à la sortie de cette édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

