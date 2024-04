Chine – Burkina Faso : Vers un renforcement de la coopération par les médias

publicite

Le séminaire organisé à l’endroit des responsables de médias du Burkina Faso par le ministère du commerce de la République populaire de Chine et déroulé par le Groupe de communication internationale de Chine (CICG) a été officiellement clos le vendredi 19 avril 2024 à Beijing, en Chine.

Conférences thématiques, visites de sites touristiques et d’entreprises. Ainsi a été configuré le séminaire des responsables de médias du Burkina Faso, voulu par le gouvernement de la République populaire de Chine à travers le ministère du commerce et le Groupe de communication internationale de Chine (CICG) en collaboration avec les autorités du Burkina Faso.

En effet, après 10 jours de partage d’expériences, de découvertes et d’apprentissage, les différents hôtes ont fait savoir un satisfecit général et ont espéré le début d’une longue et fructueuse collaboration entre les deux pays amis au travers notamment des médias.

Feng Yujuan, responsable du département d’études internationales du Centre d’études internationales et de formation du Groupe de communication internationale de Chine, a apprécié l’intérêt des responsables de médias à l’occasion des différents échanges. La visite dans la province du Jiangxi, a-t-elle poursuivi, était de permettre de comprendre le développement de la Chine.

Pour Fang Fen, directrice adjointe du Centre d’études internationales et de formation du Groupe de communication internationale de Chine, ce séminaire a permis d’établir une plateforme d’échanges, de favoriser les échanges entre les civilisations. « Si vous êtes venus pour mieux connaître la Chine, nous avons également profité de cette occasion précieuse pour vous connaître », a-t-elle déclaré.

Ce séminaire, a-t-elle en outre laissé entendre, leur a laissé une impression générale sur le Burkina Faso, et a aussi suscité en eux plus de curiosité envers le Burkina Faso. « Ce séminaire est terminé aujourd’hui, mais l’histoire de notre amitié ne fait que commencer et elle sera encore renforcée dans le futur », a en somme dit Fang Fen.

Pour exprimer son sentiment au sortir de ce séminaire, Valentin Kambiré, représentant des responsables de médias du Burkina Faso, a paraphrasé la célèbre expression latine « Veni Vidi Vici ». « Nous sommes venus, nous avons vu, nous sommes émerveillés », a-t-il déclaré tout en remerciant les autorités burkinabè et chinoises qui ont permis cela.

Saluant par ailleurs la combativité du peuple chinois, il dit s’en inspirer et vouloir partager l’esprit à ses compatriotes de sorte à permettre le développement du Burkina Faso à l’image de la Chine. Des présents et des certificats d’achèvement ont été remis aux séminaristes en guise de réussite du séminaire.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Beijing, Chine

Burkina 24

