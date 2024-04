Chine : A la découverte de la province de Hunan, la terre natale de Mao Zedong

publicite

La province de Hunan est située à 1300 Km de Beijing dans le centre-sud de la Chine avec comme chef-lieu Changsha.

Hunan est une des provinces de la république populaire de Chine. Elle a une superficie 211 800 km avec 65 millions habitants. Son PIB s’élève à plus de 5001 milliards de yuans en 2023. Changsha, son chef-lieu est une ville écologique avec son paysage pittoresque et verdoyant malgré la forte urbanisation et des gratte-ciels à perte de vue.

L’histoire indique que dans le passé, Changsha était une ville montagneuse mais est devenue actuellement une ville moderne.

En plus, Hunan est également le site permanent de l’exposition économique et commerciale Chine-Afrique, un pionnier dans l’approfondissement des échanges économiques.

Également à Hunan, on trouve plusieurs usines dont celle de fabrication de véhicules automobiles écologiques. Build Your Dreams (BYD) est une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques et des batteries. Elle a une production journalière de plus de 2000 voitures électriques et emploie plus de 3000 personnes.

Changsha dispose d’une académie qui a plus d’un millénaire d’ans dans la transmission des connaissances académiques. Il s’agit de l’académie de Yuelu. En outre c’est dans cette université que Mao Zedong a fait ses études.

Sa chambre d’étudiant, son portrait sont actuellement devenus objet de visite par plusieurs milliers de touristes. En effet, Hunan est la terre natale du président Mao Zedong.

Sa statue est implantée au niveau de l’île de l’orange, d’une hauteur de 32 mètres de long avec le regard tourné vers le lever du soleil. La légende raconte que c’est dans cet endroit qu’il a écrit l’avenir de toute la Chine entière. Aussi, Hunan tire son existence à travers la présence d’un fleuve.

En rappel, c’est dans le cadre d’un séminaire que des journalistes du Burkina Faso ont visité cette province ce vendredi 19 avril 2024.

