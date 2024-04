Grande muraille de Chine : Des responsables de médias du Burkina Faso marchent dans les pas de Mao Zedong

publicite

La grande muraille de Chine. C’est l’autre site touristique, et pas des moindres, qu’ont pu visiter les responsables de médias du Burkina Faso dans le cadre de leur séminaire en Chine. La visite est intervenue le jeudi 18 avril 2024.

Selon notre guide et traducteur, Jérémie Li Juan, la grande muraille de Chine est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. Elle est, dit-il, la plus longue construction humaine au monde et parcourt environ 6 700 Km.

Yaoma Somé, Directeur de la production de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), membre de la délégation burkinabè, a trouvé la visite merveilleuse.

« C’est une sorte de sport découverte. Et qui parle de découverte, c’est la curiosité. C’est la découverte de la culture chinoise. La muraille, c’était comme il (ndlr, guide) l’a défini une sorte de protection de leur territoire et également une zone de stockage de nourriture au cas où. La Chine a vraiment une très grande histoire qu’on doit raconter au monde entier. Ça fait vraiment plaisir de venir découvrir ce territoire et les potentialités touristiques qu’il y a. C’est vraiment merveilleux », a-t-il déclaré.

La moitié du circuit parcouru, Yaoma Somé a fait savoir toute sa fierté. « Comme Mao (ndlr, Zedong) l’a dit, si quelqu’un arrive au sommet de la muraille c’est que c’est un Homme. On a pu faire la moitié du circuit, et vu que c’est une première, je pense qu’on a donné le meilleur de nous-mêmes. », a-t-il indiqué.

Depuis 1987, la grande muraille est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. En moyenne, dit notre guide, plus de 10 000 personnes visitent le site par jour.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Beijing, Chine

Burkina 24

