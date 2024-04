Mois du Patrimoine Burkinabè : Le Chef de l’Etat invite les Burkinabè à promouvoir nos valeurs endogènes

publicite

0 Partages Partager Twitter

La suite après cette publicité

« Au cours de ce Mois du patrimoine burkinabè, j’exhorte mes concitoyens à visiter nos espaces et sites du patrimoine notamment les musées, les cours des rois et chefs traditionnels, les enceintes religieuses, etc., dans la perspective de renouer avec notre histoire.

Cette période doit être également un moment de réflexion et d’introspection pour chacun de nous, d’évaluation critique de notre contribution à l’édification de cette société que nous voulons fonder sur des valeurs partagées comme le pardon, la solidarité, le partage et l’amour du prochain ».

Capitaine Ibrahim Traoré

Chef de l’État

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite