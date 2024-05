SNC-Bobo2024 : L’orchestre de l’Université Joseph-Ki-Zerbo marque la scène du GPNAL

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’orchestre de l’Université Joseph-Ki-Zerbo du Kadiogo a donné le ton des prestations de la soirée du mardi 30 avril 2024, dans le cadre des compétitions du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) de la 21e édition de la Semaine nationale de la Culture. Ces jeunes étudiants et musiciens ont été chaleureusement acclamés par le public à l’issue de leur prestation.

La suite après cette publicité

Les compétitions du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) de la 21e édition de la Semaine nationale de la Culture ont débuté le mardi 30 avril 2024 avec l’orchestre de l’Université de Joseph Ki-Zerbo dans la catégorie Orchestre Pool adulte. C’est une entrée en matière rassurante sur le titre Lafia, un mélange du Jazz et de la musique du terroir mossi. Très vite le groupe acquiert l’attention du public, qui par des acclamations nourries, plébiscite ces étudiants qui allient études et micro.

Depuis trois ans l’équipe est coachée par Sosthène Yaméogo, qui n’a pas manqué de féliciter son équipe même s’il attend toujours plus de ses filleuls. Mais, c’est un satisfecit total du côté de Mamoudou Namountougou, Directeur régional de la culture des arts et du tourisme du centre.

« C’est un travail qui a été très bien rendu. J’ai suivi depuis le début et nous avons donné des conseils qui ont été respectés à la lettre, sinon même plus. Nous sommes vraiment émerveillés. Nous avons suivi aussi la prestation de leurs concurrents directs, si le jury a les mêmes yeux et les mêmes oreilles que nous, nous sommes sûrs que nous allons remporter le premier prix sans problème », s’est-il exprimé.

L’orchestre de l’université Joseph Ki-Zerbo a été reconstitué en 2018. L’équipe actuelle est à sa première participation aux compétitions du GPNAL. Arnaud Kuéla, le lead vocal du groupe et ses camarades sont venus pour gagner la compétition. Ils attendent un écho favorable à l’issue des délibérations. « On a donné le meilleur de nous. C’est vrai qu’il y a des groupes très efficaces mais, nous gardons foi, ce que nous avons produit est aussi à la hauteur, nous espérons que ça va marcher », exprime-t-il.

Les spectateurs ont trouvé du plaisir à écouter et observer l’orchestre de l’université Joseph Ki-Zerbo sur la scène du GPNAL. « Je trouve que c’est une bonne prestation pour des étudiants qui sont obligés de partager leur temps entre études et les activités culturelles. Aussi l’accoutrement était bien et la prestation sur scène », a apprécié, le Docteur Mahamoudou Oubda, maitre de conférences en Histoire contemporaine, vice-président de l’université Norbert Zongo, ancien Directeur régional de la culture du centre.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite