Fête du travail : Sanlam Assurance organise la 3e édition de «Sport Day» avec BOA comme invité spécial

En prélude à la célébration de la fête du travail, la société d’assurance Sanlam a organisé, le mardi 30 avril 2024, à Ouagadougou, la 3e édition du «Sanlam Sport Day». Cette activité vise à promouvoir le sport au sein de l’entreprise pour le bien-être de ses employés. Plusieurs activités sportives ont meublé cette édition.

Pour mettre tout le monde dans le bain de cette 3e édition du «Sanlam Sport Day», les organisateurs ont ouvert le bal des activités par une séance de tirs au but entre Sanlam Assurance et Bank of Africa (BOA), invité spécial de l’édition. C’est l’équipe hôte qui a remporté cette première étape.

La séance des tirs au but a laissé la place à un match de football qui a opposé les deux structures (Sanlam Assurance et BOA). Entrepreneure et réaliste, l’équipe de BOA n’a pas tardé à scorer et à prendre ainsi l’avantage sur son adversaire jusqu’à la fin de la partie.

Dans ce match, chaque équipe a eu sa période. La première période a été dominée par l’équipe de BOA qui n’a laissé aucune chance à son adversaire. La deuxième période de ce derby entre banquiers et assureurs a été celle de l’équipe de Sanlam Assurance revancharde qui a réussi à revenir au score dans les dernières minutes du jeu. Score final 1-1. Il a fallu donc aller aux tirs au but afin de départager les deux équipes.

C’est l’équipe de Sanlam qui l’a emporté. Pendant la mi-temps, les agents des structures ont eu droit à une séance aérobic, une activité qui a connu presque la participation de tout le monde, car ceux et celles qui n’ont pas pu jouer au foot ont fait le sport en dansant.

Salifou Traoré, directeur général de Sanlam Assurance a indiqué que «Sanlam Sport Day» est une activité qui est inscrite dans le cadre du bien-être de leurs employés afin de les encourager à pratiquer le sport. «C’est aussi un élément de notre responsabilité sociale en tant qu’entrepreneur. Nous inscrivons cette 3e édition dans la même continuité que les deux précédentes éditions», a-t-il souligné.

Pour le choix de la BOA en tant qu’invité spécial de cette édition, le directeur général de Sanlam Assurance a fait savoir que BOA est un partenaire historique et de tous les jours de son institution.

Sur le match, Salifou Traoré a estimé que les deux équipes se valent. Mais toutefois, il a félicité l’équipe de BOA qui a démontré ses talents, et a même ouvert le score aux premières minutes du jeu. «Nous avons été surpris, on a été cueilli un peu à froid mais nos éléments ont pu quand même remonter la pente», s’est-il réjoui.

Il y avait également un cross qui faisait partie des activités annoncées pour cette troisième édition du «Sanlam Sport day» mais qui a été malheureusement annulé à cause des autorisations réglementaires qu’ils n’ont pas pu s’obtenir à temps, selon le directeur général de Sanlam Assurance.

Salif Compaoré, comptable à BOA a relevé que Sanlam Assurance est un grand partenaire de leur banque avec qui ils travaillent depuis plusieurs années. «Quand on (BOA) a été convié à cette fête comme invité d’honneur, on a juste honoré la demande de Sanlam qui est pour nous un partenaire très crédible», a-t-il avancé. Il a réitéré ses remerciements à Sanlam Assurance et salué le bon déroulement des activités. En rappel, les deux équipes sont réparties avec des trophées et des médailles.

