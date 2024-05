Campagne d’évangélisation : « La violence et l’égoïsme sont les résultats d’un manque d’amour » (Abbé Blaise Bicaba)

publicite

L’apothéose de la grande campagne d’évangélisation a eu lieu le mardi 30 avril 2024 au stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. La soirée de prière s’est tenue sous le thème « Jésus lui dit : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie… »

Organisée par le Buisson Ardent (Renouveau Charismatique Catholique de l’Université Joseph Ki-Zerbo), la campagne nationale d’évangélisation a connu son apothéose le mardi 30 avril 2024 à Ouagadougou.

Ils étaient des milliers de fidèles catholiques à converger vers le stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou pour cette grande prière d’évangélisation déroulée sous le thème « Jésus lui dit : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie… ».

Pour Mathieu Relwendé Sawadogo, berger au buisson ardent, le choix de ce thème n’est pas anodin du point de vue de la situation troublante du monde. Et pour lui, le seul chemin vers la paix est le chemin de Jésus Christ.

« Ce qui nous a motivés à choisir ce thème, c’est que nous vivons dans un monde troublé. Dans un monde où plusieurs voies nous sont proposées. Et par ce thème, qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, nous voulons rappeler qu’il n’y a pas d’autre chemin en dehors de Jésus qui mène à Dieu, pas d’autre vérité en dehors de Jésus, pas de vie en dehors de Jésus-Christ de Nazareth », a-t-il expliqué.

L’Abbé Blaise Bicaba dans son intervention a salué l’organisation de cette campagne nationale d’évangélisation et a précisé que cette campagne constitue un rappel aux fidèles chrétiens à l’esprit d’amour du christ.

« Nous devons mettre en pratique le message évangélique de l’amour. La violence et l’égoïsme sont les résultats d’un manque d’amour et de compassion envers les autres. Nous devons prier pour les victimes du terrorisme et pour la conversion des pécheurs, car Dieu aime le pécheur mais déteste le péché.

J’encourage les participants à cette campagne à répandre l’amour et la paix dans la société, en suivant l’exemple du Christ et en mettant leur confiance en Dieu. Cette campagne vise alors à répandre l’amour et la paix dans la société, en suivant l’exemple du Christ et en mettant leur confiance en Dieu », a-t-il souligné.

En rappel, cette campagne nationale d’évangélisation a débuté le 6 avril 2024 et a sillonné plusieurs villes du Burkina Faso.

Amidou OUEDRAOGO et Fayssal COULIBALY (Stagiaires)

Burkina 24

