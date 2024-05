Réseau Faso Bible : Une librairie qui veut ventiler la parole de Dieu dans tout le Burkina

publicite

Réseau Faso Bible, c’est la toute nouvelle librairie présentée à la presse le mardi 30 avril 2024 au siège de la Fédération des Églises et Missions évangéliques (FEME). L’objectif de cette librairie est de transmettre la parole de Dieu dans les confins du Burkina sous différents formats et sous différentes langues nationales et étrangères.

« La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». C’est ce passage de Matthieu 24-35 de la Bible que le pasteur Henri Yé, président de la FEME a montré l’importance de la création de la librairie “Réseau Faso Bible”. Une librairie qui a pour vocation de faire le dispatching de la Bible sous différents formats, écrits, audios, pour enfants, pour études, pour l’évangélisation, en langues nationales, dans les quatre coins du Burkina surtout dans les villages reculés.

Tout est parti d’une expérience qu’a vécue Annette Weirich, missionnaire rattachée à l’Église protestante évangélique (EPE), dans un village reculé du Burkina Faso. Alors qu’elle avait envoyé quelques exemplaires de la Bible en Français dans la localité, elle fut suppliée par une dame qui était à la recherche de Bible version française pour payer malgré qu’elle n’avait pas les moyens.

De ses dires, cette bonne dame lui a demandé de lui accorder du temps pour qu’elle cotise afin de lui acheter le précieux sésame qui contient la parole de Dieu. Touchée par cette expérience, elle s’est promis de faire en sorte que la Bible puisse être disponible dans les endroits reculés du pays où elle sera vendue à prix social.

Aujourd’hui, la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), Amica-pro, l’Église protestante évangélique (EPE), l’Association Nationale pour la Traduction de la Bible et l’Alphabétisation (ANTBA-BF) et l’Union des Groupes Bibliques du Burkina (UGBB), ont parlé d’une même voix pour rendre audible la parole de Dieu. Elles ont créé ensemble la librairie “Réseau Faso Bible”.

« C’est une librairie de type nouveau parce que cette librairie expose des Bibles, notamment dans les langues nationales. Il est très important que nous puissions avoir les ressources bibliques dans les langues nationales qui sont parlées au Burkina et évidemment aussi les langues étrangères », a expliqué le pasteur Henri Yé, président de la FEME.

Il a poursuivi en indiquant que pour ceux qui ne savent pas lire, il y a une version audio de la Bible qui est disponible. « Ils peuvent venir acheter la Bible, juste pour aller écouter. Puisqu’ils ne savent pas lire, ils peuvent alors écouter la parole de Dieu dans leur langue. Cela est très important pour nous », a-t-il précisé.

À l’entendre, cette librairie est vraiment particulière au Burkina, car les librairies qui existent déjà ne présentent pas les ressources dans les langues nationales. Le Réseau Faso Bible, lui, est une librairie qui présente des Bibles sous formes livresque et audio dans les langues nationales afin de toucher un plus large public avec la parole de Dieu.

Le responsable de la Librairie, Dieudonné Tindano a rappelé que la Librairie ne produit pas elle-même ses livres. « Nous ne produisons pas nous-mêmes, nous travaillons en réseau. Il y a d’autres qui produisent et nous les recevons et nous facilitons la distribution ».

Il a, pour terminer, rassuré les acheteurs en gros et en détail que la librairie a une grande capacité d’écoulement pour satisfaire la demande nationale.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

