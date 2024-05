Ouagadougou : Le conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina fait peau neuve

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les adolescents de la sous-région Boulmiougou Sud A ont organisé une journée de salubrité ce mercredi 15 mai 2024 au conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, sis au quartier Bonheur-ville de Ouagadougou ; appelé autrement 75e anniversaire.

La suite après cette publicité

A l’aide de pelles, râteaux et de charrettes, les adolescents de la sous-région Boulmiougou Sud A se sont retrouvés, ce mercredi 15 mai 2024, au conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour une journée de salubrité. Une initiative qui entre dans le cadre de l’organisation des activités citoyennes et patriotiques de la structure.

Situés dans le quartier Bonheur ville, dans l’arrondissement 7 de la capitale Ouagadougou, les locaux de ce conseil général se sont vus débarrasser de tous types d’ordures. Pour le président la structure « Les adolescents de la sous-région Boulmiougou Sud A », Jean Pawendtaoré Ouédraogo, cette initiative entre dans le cadre des activités du tout nouveau bureau pour son engagement citoyen et patriotique. Pour lui, c’est d’abord cultiver la propreté au sein de la communauté chrétienne et cultiver la cohabitation interreligieuse.

« C’est d’abord toucher le cœur de tout citoyen, et de tout croyant, de toute religion sœur, leur dire que nous pouvons rendre là où nous vivons propre. A la mosquée, ou à l’église ou à n’importe quel lieu où nous pouvons rendre ce lieu propre. C’est un signe de notre patriotisme et de notre engagement pour nos communautés gage d’une cohésion et de vivre ensemble », a-t-il expliqué.

Venue soutenir l’initiative, l’Association Utile estime que la propreté constitue un maillon essentiel pour faire face à un certain nombre de maladies, et cette journée de salubrité est un engagement communautaire.

« Parrainer une telle activité, répond à mon engagement citoyen à travers ce que nous faisons avec l’association utile. Et là où il s’agit d’accomplir le bien qui profite à tout le monde, personne ne doit rester en marge. On s’est retrouvé ce matin entre jeunes avec un seul idéal qui est de rendre cet endroit propre ; et c’est ça aussi la beauté de l’engagement communautaire », a expliqué Mahamadi Ouédraogo alias Mdi, président de l’association utile, par ailleurs parrain de l’activité.

Il a en somme lancé un appel à tout citoyen afin d’agir de façon patriotique à travers des actes patriotiques pour faire du Burkina Faso un pays nouveau et écologique. Des remises d’attestations de reconnaissance et un match de gala ont mis un terme à cette journée de salubrité.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite