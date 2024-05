Foire de l’étudiant entrepreneur : La 1re édition officiellement lancée pour « mettre en lumière le savoir-faire et la créativité de la jeunesse »

La 1re édition de la Foire de l’étudiant entrepreneur (FEE) a été officiellement lancée ce mercredi 15 mai 2024 à Ouagadougou. Plusieurs étudiants de différentes universités ont marqué l’événement de leur présence effective.

L’objectif de la Foire de l’étudiant entrepreneur (FEE), selon Ezéchiel Bassono, Co-promoteur de la foire, « c’est de mettre en lumière le savoir-faire et la créativité de la jeunesse ». Il dit vouloir, lui et son binôme, en organisant un tel événement, offrir un tremplin aux jeunes étudiants, qui procrastinent, à venir présenter leur projet devant un public, devant un jury et devant des investisseurs.

« Au sortir de cette foire, nous allons primer le meilleur projet et accompagner le meilleur mentor », a-t-il informé. Pour cette 1re édition, a-t-il fait savoir, 14 candidats sont en lice dans 14 différentes universités.

Pour le Pr Issaka Salia, Enseignant de rhétorique, le concept d’étudiant entrepreneur prôné, c’est « une vision ». « De plus en plus, il faut que nous fassions en sorte que ceux que nous formons soient orientés vers l’avenir, dans l’employabilité, dans la perspective de créer des emplois eux-mêmes sans compter sur l’Etat forcément », s’est-il expliqué.

En tant que parrain de l’édition, il s’est attelé à prodiguer des conseils à ses filleuls. « Patience, persévérance pour la performance », a-t-il somme toute déclaré. Tenue sous le thème « Jeune étudiant, quelles perspectives de liberté financière dans un contexte de chômage et d’insécurité ? », cette première édition devrait refermer ses portes avec une exposition et des prestations artistiques.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

