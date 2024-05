Burkina Faso : Le domaine sanitaire renforcé par l’acquisition de matériels médico-techniques

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique a réceptionné un important lot de matériels roulants et médico-techniques, le mardi 14 mai 2024 à Ouagadougou. L’initiative est du Projet de renforcement des services de santé (PRSS) et du Projet de préparation et de riposte (PPR) au Covid-19 à travers le programme budgétaire 056 « Santé publique ».

La suite après cette publicité

09 véhicules 4X4, 09 ambulances ; 30 tables opératoires gynécologiques ; 160 tables de réanimation de nouveau-nés ; 3072 lits d’hospitalisation ; 3.548 tables d’accouchement gynécologique ; 1024 tables d’examen ; 3.548 escabeaux deux marches ; 2524 tabourets réglables sur roulette ; 20 cardiotocographes moniteurs avec accessoires ; 80 défibrillateurs ; 30 moniteurs de surveillance multi paramétrés plus sondes complètes et modules CO2, telle est la composition de l’ensemble du matériel mis à la disposition des services de santé. D’un coût total estimé à près de quatre milliards de francs CFA, l’initiative a pour objectif de pallier le manque dans les infrastructures sanitaires.

La dotation a été fortement appréciée par le ministre en charge de la santé Dr Robert Lucien Kargougou qui a indiqué que « d’expérience, c’est la première fois en une vingtaine d’années que le système de santé est inondé comme il l’est aujourd’hui en matière d’équipements médico-techniques ».

Par ailleurs, le ministre en charge de la santé a souligné que le matériel acquis va impacter positivement le système de santé. Mais aussi, il va permettre à tous les Burkinabè d’avoir un accès équitable aux services et aux soins de santé de qualité. « Vous entendez souvent dire nous avons des problèmes de lit d’hospitalisation dans tel CSPS, dans tel centre médical… Eh bien, avec cet équipement, c’est presque réglé. Vous entendez souvent dire nous n’avons pas de table d’accouchement dans telle maternité avec cet équipement c’est presque réglé », a-t-il soutenu.

L’effectivité de la dotation a été possible grâce à l’appui financier de la Banque Mondiale. Selon Dr Moussa Dieng, responsable du portefeuille santé de la Banque Mondiale au Burkina Faso, le matériel qui a été remis va contribuer à non seulement consolider les actions entreprises, mais également renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires. Il a réitéré le soutien de la Banque Mondiale à accompagner le ministère de la santé pour une avancée significative du domaine.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite