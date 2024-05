Célébration du 15 Mai : Le Moogho Naaba mandate ses maitres sacrificateurs pour des offrandes

publicite

À l’occasion du 15 mai, Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso, le Moogho Naaba a fait une célébration à travers différentes activités à son palais. Une matinée plutôt féerique empreinte de rituels ouverts au public.

En cette matinée du 15 mai 2024, c’est la fête de la tradition chez le Moogho Naaba. Le traditionnel Yisgou du Moogho Naaba a été aujourd’hui un “Yisgou spécial” à l’occasion de la célébration du 15 mai. “C’est la joie pour les coutumiers et les traditionalistes”, a laissé entendre le Ouidi Naaba Kiba, ministre du Mogho Naaba en ce qui concerne la date du 15 mai.

Pour l’occasion, le Mogho Naaba a invité le public pour son Yisgou. Ce qui le rend spécial a souligné le Ouidi Naaba. Il a fait savoir que le Yisgou c’est une cérémonie de la cour royale. À l’entendre, chaque matin, il y a rituel où les ministres du Moogho Naaba viennent le saluer. C’est ce rituel qui est appelé Yisgou. Des centaines de personnes et de notables étaient présents à ce rituel festif ce matin.

Le Yisgou s’est déroulé au côté ouest du palais laissant scintiller les rayons de lever du soleil de l’est vers l’ouest et un peu derrière le Mogho Naaba. Débutée vers 6h46 la cérémonie a duré à peine 30 minutes. Mais c’est le 15 mai, la fête des traditions n’était pas la seule cérémonie au programme chez le Mogho Naaba.

En effet, après le Yisgou spécial, le Mogho Naaba a appelé ses sacrificateurs et leur a remis le nécessaire pour des sacrifices au nom du bien-être de la nation. “Sa Majesté a remis le nécessaire aux maîtres sacrificateurs pour leur demander d’aller faire des libations en demandant la cohésion sociale, en demandant la sécurité et la paix pour le pays et une bonne saison des pluies », a révélé le Ouidi Naaba à l’issue de cette donation.

Ainsi, le Wogdgue Naaba (chef de Ouagadougou), le Tengsoba (chef de la terre), le chef de Kadiogo et le Bagnaba (chefs des devins) sont les maîtres sacrificateurs du Moogho et commis à la tâche des libations. Coqs blancs et béliers blancs leur ont été remis à cet effet.

Voilà qui est fait, mais la journée de festivités est riche en activités. Le Ouidi Naaba qui est le président du comité d’organisation de ces festivités a annoncé une conférence publique qui doit se tenir dans la même matinée sous le thème : « Naaba Zidwend et sa femme Tenga, pour l’osmose des croyances des gens de la terre et des gens du pouvoir ».

En rappel, le gouvernement de transition a adopté le 6 mars 2024, un décret portant institution de la Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso dans le cadre de la valorisation des coutumes et traditions. Le 15 mai a été la date choisie pour la commémoration de cette journée.

Pour le Ouidi Naaba “c’est une journée souhaitée depuis longtemps. Dieu et les mânes des ancêtres ont fait que cette année le gouvernement de la Transition a pris la décision de nous donner cette journée. » Il a indiqué qu’après les cérémonies et conférences, la journée sera ponctuée par des festivités. C’est donc la fête de la tradition qui est désormais amenée à côtoyer les fêtes de Noël, de Ramadan ou de Tabaski au Burkina Faso.

