1er Mai 2024 : Capitaine Ibrahim Traoré rend hommage aux travailleurs burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

1er Mai 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans un message posté sur son compte X,rend hommage aux braves femmes et hommes, du public et du privé, des villes et campagnes qui, avec abnégation contribuent par leur travail au développement socio-économique du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

« Le 1er mai est le symbole de la quête permanente des travailleurs pour de meilleures conditions de vie dans le respect du droit et de la dignité.

Dans cet esprit, je rends hommage à ces braves femmes et hommes, du public et du privé, de nos villes et campagnes qui, avec abnégation contribuent par leur travail au développement socio-économique de notre pays.

Je leur traduis ma reconnaissance et celle de toute la Nation pour les sacrifices divers, la résilience et la détermination à mener le juste combat pour un Etat souverain et des populations épanouies.

Bonne fête à tous les travailleurs !», a écrit le Chef de l’État sur compte X.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite