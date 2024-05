publicite

0 Partages Partager Twitter

Le centre de formation en sécurité privée « M’Zaka Sécurité MKS » a procédé à la sortie de la première promotion de stagiaires agents de sécurité privée de l’année 2024, ce mardi 30 avril à Ouagadougou. « Quelle part contributive pour les sociétés privées de sécurité à l’œuvre de quête de la paix pour un Burkina Faso en prise avec l’insécurité et le terrorisme ? » a été le thème choisi pour cette cérémonie placée sous le patronage du ministre en charge de la sécurité représenté par son conseiller technique.

La suite après cette publicité

Au nombre de vingt et pour une durée de formation de trois mois, la première cuvée des stagiaires agents de sécurité privée est jugée apte à servir. Cette formation a débuté le 15 janvier 2024 et s’est achevée le 15 avril 2024 avec plusieurs modules de formation.

La note requise pour valider une formation au centre M’Zaka sécurité est de 12/20. Pour cette première promotion de 2024, les notes vont de 12,33/20 à 16,50/20 ; ce qui fait donc une moyenne de 14,10/20.

« Au total, la moyenne des vingt stagiaires reçus en formation satisfait à la norme imposée. Par voie de conséquence, tous les candidats ont été déclarés dignes par le jury de recevoir le titre du centre de formation de M’Zaka Sécurité, correspondant à leur niveau de formation. Il convient de signaler qu’en plus des matières formelles de formation, les stagiaires ont aussi appris l’ordre serré et subi une préparation physique », a expliqué Jacob Bicaba, coordonnateur du centre de formation M’Zaka sécurité.

Romaric Sondo, Directeur général de M’Zaka Securité en remerciant tout un chacun pour l’accompagnement, n’a pas manqué d’adresser un message aux stagiaires avant de les laisser entrer dans la vie active. « Vous avez présenté les espoirs de capacité à exercer votre métier avec compétence, et nous vous croyons.

Cependant, je voudrais insister sur les valeurs de Rigueur – Efficacité – Responsabilité, portées par notre entreprise. Vous avez l’obligation de refléter en tout temps et en tout lieu ces valeurs de référence et, vous montrer courtois, agréables, probes et professionnels. Je vous demande également, une fois dans vos postes de travail, d’être attentifs et prompts à porter l’appui nécessaire au succès des missions des forces de sécurité intérieure, dans le respect de la loi et du règlement ».

Allant dans le même sens, le commissaire principal de police, Sami René Dolly, représentant le DG de la police, parrain de la présente promotion a rappelé que la sécurité privée est un appendice de la sécurité publique. Aussi, a-t-il tenu à rappeler à leurs filleuls, quelques principes à respecter pour réussir leur carrière et mériter la considération des structures et/ou personnes qu’ils seront amenés à servir.

« Faites vôtre la devise de la société, tantôt rappelée par monsieur le Directeur général de M’Zaka Sécurité. Ce leitmotiv est l’identité qui vous unit à votre entreprise et qui vous permet de vous distinguer parmi d’autres. Secundo, reflétez les qualités suivantes requises de tout agent de sécurité : la ponctualité et l’assiduité, le sens de l’observation, la maitrise de soi, l’intégrité, la capacité à communiquer, la discrétion », a-t-il invité.

En rappel, en plus de ces derniers, le centre a accueilli en session extraordinaire de recyclage, un groupe de 10 contrôleurs zones, pour une formation spécifique du 13 au 19 avril 2024.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite