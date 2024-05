SNC 2024 : Le BBDA inaugure son nouveau siège à Bobo-Dioulasso et offre trois millions FCFA pour l’effort de paix

publicite

Depuis quelques jours maintenant, la culture burkinabè est magnifiée sous toutes ses formes dans la cité de Sya, en raison de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture. Pour l’occasion, le Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA) a inauguré son nouveau siège dans ladite ville, le lundi 30 avril 2024.

« C’est pour moi une grande joie et un grand honneur de vous avoir à nos côtés à l’occasion de l’inauguration du bâtiment qui vient d’être achevé, où la Direction Régionale de l’ouest du BBDA siègera désormais pour continuer à être plus proche des créateurs. Cela constitue une grande joie pour nous et sans doute pour les créateurs aussi », a lancé le directeur général du BBDA, Dr Hamed dit Patindeba Patric LEGA.

A l’entendre, ce joyau qui vient de voir le jour est l’aboutissement d’un des défis majeurs de son département. Cette infrastructure viendra, selon lui, offrir un cadre adéquat à ses collaborateurs, ce qui leur permettra d’accomplir efficacement leurs tâches.

Cette infrastructure en somme comporte quatre bureaux dont trois pour les agents, une salle pour le serveur, des hangars à des fins multiples. À entendre le DG du BBDA, il sera bientôt élargi avec la réalisation d’une salle de réunion, de deux guichets de paiement des droits, et d’une salle d’archive.

Pour terminer, Dr Hamed dit Patindeba Patric LEGA a confié que son ambition est de réaliser de telles infrastructures dans toutes les régions du Burkina, afin d’être plus proche de ses membres. Dans cet élan de bonne action, le BBDA a fait don de plus de trois millions de FCFA à l’Etat burkinabè pour l’effort de paix.

Présent à cette cérémonie inaugurale, le patron du département de la culture s’est dit heureux de la réalisation de cet édifice. Il a par la même occasion salué les efforts conjugués de tous, pour sa mise en œuvre.

« L’occasion qui nous est offerte est heureuse et belle. Elle résulte de la vision, de la volonté, de l’engagement et du travail acharné de personnes auxquelles je voudrais en mon nom propre et à celui de l’ensemble des membres du gouvernement adresser mes vives félicitations et mes sincères remerciements pour leur engagement et leur détermination », a laissé entendre Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État en charge de la culture.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

