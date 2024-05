« Le retour à la source » : Le dernier film de Ousmane Koutou désormais disponible en salle

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après « Naras City », Ousmane Koutou signe la sortie d’un tout nouveau long-métrage intitulé « Le retour à la source ». L’avant-première du projet cinématographique est intervenue, le lundi 29 avril 2024, au Ciné Burkina, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Après neuf années de lutte dans la ville, le couple Salfo et Téné, désespérés par leur infertilité, retournent aux traditions ancestrales de leur village. Là, dans un rituel sacré, leur désir d’enfant se réalise enfin avec la naissance de leur fils, Wend-kouni. Ce retour aux racines leur enseigne que parfois, les réponses à nos prières résident dans la redécouverte de ce qui nous relie à l’essence même de la vie. C’est en résumé le contenu du tout nouveau projet cinématographique de Ousmane Koutou.

Porté par sa structure Naras Production, « Le retour à la source » se veut ainsi un projet cinématographique qui aborde des thématiques d’actualités, notamment la cohésion sociale, l’amour, l’infertilité, et bien évidemment l’abandon des us et coutumes.

L’idée, selon Ousmane Koutou, c’est de lancer un appel aux Africains à ne pas perdre de vue le caractère important des traditions malgré le modernisme. Substantiellement, ce film est inspiré d’une histoire réelle. C’est en tout cas, ce qu’a confié le réalisateur. 1h30 minutes, c’est la durée de ce tout nouveau joyau de Ousmane Koutou.

« Le retour à la source » est le fruit d’un mélange de deux générations d’acteurs comédiens. Entre ceux qui ont fait et continuent de faire les beaux jours du cinéma burkinabè et ceux qui découvrent le domaine du 7e art, le résultat reste très appréciable.

Bakouan Marie dans le rôle de Téné, Traoré Ibrahim dans le personnage de Salfo, ou encore des doyens comme Sawadogo Halidou dit Pagnagdé et Odilia Yonli, ce sont entre autres les acteurs comédiens clés de ce film.

Le film reste en projection jusqu’au 5 mai prochain, toujours du côté de la salle de Ciné Burkina, à Ouagadougou, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h 30.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite