FestIC : En prélude à la 6e édition, le CNA Afrique initie 40 élèves à la pratique de films documentaires et animés

En prélude à la tenue de la 6e édition du Festival des identités culturelles (FestIC), devant se tenir du 7 au 11 mai 2024, le Cinéma numérique ambulant-Afrique (CNA Afrique) a initié un programme de formation en « TV Paint » et réalisation vidéo au profit de 40 élèves de 10 établissements du quartier Ouidi, à Ouagadougou. Ce mercredi 1er mai 2024, il a été officiellement mis un terme à ladite formation.

Ils étaient en tout 40 élèves issus de 10 établissements du quartier Ouidi. Ils ont été répartis en deux groupes. Pendant vingt jours environ, certains ont été initiés aux bases de la réalisation vidéo ou de film et d’autres, au logiciel professionnel d’animation « TV Paint ».

Leila Gansonré, élève en classe de 1re A au collège Notre Dame de Kologh-naba, a été formée aux bases de la réalisation vidéo ou de film. « Je retiens qu’il y a tout un processus pour réaliser une vidéo. Ma présence ici m’a fait voir autre chose du cinéma ; c’est vraiment passionnant », a-t-elle déclaré.

A l’en croire, cette formation pourrait avoir un impact dans le choix d’une future carrière professionnelle. « On nous a appris les animations, à dessiner. Tout s’est bien passé. Aujourd’hui, je peux tout dessiner », s’est réjoui Galyam Ouédraogo, élève en classe de CM1.

L’objectif pour nous en initiant cette activité, a laissé entendre Wendlasida Ouédraogo, Coordonnateur du Cinéma numérique ambulant-Afrique (CNA Afrique), c’était de pouvoir initier les enfants à l’éducation à l’image.

« Pour nous, c’était aussi important, à l’occasion de notre festival, de pouvoir donner des grilles de lecture à ces enfants pour qu’ils puissent mieux regarder les images, comprendre comment elles sont fabriquées et souvent à quel dessein elles sont fabriquées », a-t-il également fait savoir.

De ce que chaque groupe a pu réaliser un film au terme de la session de formation, le coordonnateur du CNA Afrique a dit toute sa satisfaction. En effet, les parents d’élèves ont pu visualiser des extraits de film documentaire sur la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le quartier Ouidi et de film animé sur la parenté à plaisanterie, conçus et réalisés par les formés sous l’œil de superviseurs. L’intégralité desdits films devrait être projetée le 7 mai 2024 lors de l’ouverture officielle du Festival des identités culturelles (FestIC) 2024 à Ouidi.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

