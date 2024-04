Chine : A la découverte du mémorial Bada Shanren

publicite

A Nanchang, dans la province du Jiangxi, à l’Est de la Chine, les responsables de médias du Burkina Faso, dans le cadre de leur séminaire, ont visité le mémorial Bada Shanren, le lundi 15 avril 2024.

Selon notre guide et traducteur, Alexis Xie Fangzhou, le mémorial est dédié à l’art de Bada Shanren ou Zhu Da (vers 1624-1705), descendant de la lignée impériale de la dynastie Ming (1368-1644). D’où l’appellation mémorial Bada Shanren.

Érigée en 1959, à en croire Alexis Xie Fangzhou, l’architecture est semblable à celle du complexe architectural du temple taoïste de Qingyunpu où Bada Shanren pratiquait le taoïsme. Le mémorial, a-t-il également fait savoir, est l’un des principaux équipements publics abritant les œuvres de ce moine artiste, qui s’est converti au Taoïsme à la fin de la trentaine.

Ce qui fait, entre autres, la réputation de ce mémorial, ce sont les arbres qu’il abrite. En effet, l’on a pu découvrir des arbres âgés de plus de 400 et voire 500 ans, des tableaux et retenues d’eau contenant souvent de petits poissons. Aussi a-t-on pu voir une statue en bronze du peintre Bada Shanren.

Bada Shanren…, qui est-ce ?

Né à Nanchang, selon notre guide, il a été ordonné moine bouddhiste après le renversement de l’empire Ming. Zhu Da, a-t-il expliqué, était un maître peintre en Chine et était célèbre pour ses peintures spontanées à l’encre de créatures vivantes et de paysages monumentaux.

Il est devenu plus connu sous le sobriquet de Bada Shanren, a-t-il fait comprendre. Le mémorial baptisé en son nom, a-t-il laissé entendre, est l’un des principaux équipements publics abritant les œuvres de ce moine artiste.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Nanchang, Chine

Burkina 24

