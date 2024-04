Coopération : Des responsables de médias du Burkina Faso visitent le quotidien chinois Jiangxi

publicite

Des responsables de médias du Burkina Faso ont visité le quotidien chinois Jiangxi le lundi 15 avril 2024. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un séminaire organisé à leur endroit par le ministère du commerce de la république populaire de Chine et déroulé par le Groupe de communication internationale de Chine (CICG).

La délégation burkinabè, composée de responsables du privé et du public, ainsi que de responsables de services rattachés du ministère de la communication, des arts et du tourisme, dans l’idée d’un partage d’expériences et de nouer d’éventuelles collaborations, s’est rendue dans les locaux du quotidien d’Etat Jiangxi, basé à Nanchang, chef-lieu de la province du Jiangxi.

Zhu Yan, rédactrice en chef du quotidien, se disant honorées, elle et toute son équipe, de recevoir la délégation, a saisi l’occasion pour présenter un aperçu de l’évolution de son quotidien. A l’en croire, le quotidien Jiangxi a été fondé en 1949 et est la propriété du parti du comité provincial du Parti populaire de Chine (PPC).

Distribué à l’étranger depuis septembre 1984, le quotidien, dit-elle, est en train de mettre en place le modèle de communication de l’omni-média. « Notre journal compte en plus, 9 journaux, 7 magasines et plus de 100 plateformes de nouveaux médias », a-t-elle détaillé.

Intégrant l’Intelligence artificielle (IA) à sa mission régalienne, le Jiangxi, foi de Zhu Yan, se prépare également à accueillir un centre de communication internationale du Jiangxi d’ici la fin du mois d’avril. Mme Yan a en outre fait savoir que son quotidien, depuis quelques temps, s’est inscrit dans une dynamique de coopération avec les médias africains ; rassurant ainsi ses hôtes qui n’ont pas caché, dès l’entame des échanges, leur désir de coopération, surtout dans un esprit gagnant-gagnant.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Nanchang, Chine

Burkina 24

