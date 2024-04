Lutte contre la pauvreté : Des journalistes burkinabè à l’école chinoise

publicite

0 Partages Partager Twitter

Yang Baozhen, ancienne diplomate, a partagé son expérience de la lutte contre la pauvreté avec des journalistes du Burkina Faso présents en Chine dans le cadre d’un séminaire, ce dimanche 14 avril 2024 à Beijing.

La suite après cette publicité

Yang Baozhen, ancienne consule de Chine en France et ancienne responsable de projet à l’Agence canadienne du développement international, a expliqué le processus pratiqué en Chine pour éradiquer l’extrême pauvreté à moins d’un demi-siècle.

Pour elle, la Chine a été le plus grand pays en développement au monde avec une population d’environ 1,4 milliard d’habitants et a achevé l’élimination de l’extrême pauvreté en 2020. Elle a démontré que pour réduire la pauvreté, seul le développement peut conduire à la croissance économique, au progrès social et à l’élévation du niveau de vie.

Cependant, elle a indiqué que la Chine a été pendant 100 ans victime de plusieurs invasions à savoir plusieurs années de guerre et des catastrophes naturelles. A l’écouter, pour éradiquer l’extrême pauvreté, la Chine a développé l’agriculture en transformant les zones arides en champ de production.

Egalement, elle est revenue sur les différentes actions pratiquées en Chine pour l’éliminer l’extrême pauvreté notamment la mise en place d’une politique d’assistance ciblée et de travailler au changement de mentalité.

« Nous avons une organisation gouvernementale. C’est à travers cette organisation que le gouvernement désigne le personnel et met les moyens pour la réalisation de leur mission. En plus, il faut une mobilisation de l’ensemble de toute la société. C’est ainsi qu’il a établi plusieurs partenariats. Par exemple les provinces riches doivent aider celles pauvres, les riches entreprises doivent investir dans les villages pauvres, les universités doivent aider les écoles pauvres.

Egalement, des fonctionnaires de l’Est sont envoyés à l’Ouest pour contribuer à la réduction de la pauvreté. En 40 ans, nous avons réussi à éliminer l’extrême pauvreté. Le chemin est encore long, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons aussi des mesures à consolider les acquis de la réduction de la pauvreté. Nous voulons encore maintenir la politique encore 5 ans », a insisté Yang Baozhen.

Sur la question de savoir si le modèle chinois peut être implémenté en Afrique, elle a répondu par la négative. « Personnellement je ne veux pas que les Africains fassent une copie. Chaque pays a sa culture, son régime avec une différence de situation. Il faut toujours faire la réduction de la pauvreté selon les conditions locales », a-t-elle conseillé. Pour elle, les pays africains doivent réfléchir à un autre modèle en tenant compte de leurs réalités.

Lire aussi 👉🏿 Pavillon Tengwang : Un site touristique culturel chinois qui draine des milliers de visiteurs par jour

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite