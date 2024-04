Pékin : La responsabilité sociale des grands médias à l’ère de l’omni-média en discussion

publicite

Les responsables de médias et journalistes reporters du Burkina Faso, toujours dans le cadre de leur séminaire, à Pékin, en Chine, ont pris part à une conférence thématique sur la « responsabilité sociale des grands médias à l’ère de l’omni-média ». C’était dans la matinée du samedi 13 avril 2024.

Au mot omni-média, l’on pourrait lier le champ lexical « poly-média, fusion médiatique, convergence des médias, intégration des moyens de diffusion ». A cette ébauche de définition, Yang Jun, Directeur du service de langue française du département international de l’agence de presse Xinhua (ndlr, nouvelle Chine), principal conférencier de la thématique « responsabilité sociale des grands médias à l’ère de l’omni-média », a laissé entendre que même les grands médias à travers le monde n’arrivent pas à réussir ce modèle.

En ce qui concerne son agence, ils sont toujours à l’essai. « Maintenant, nous sommes en train d’essayer. On a quelque réussite sur Facebook, parce qu’on a 10 millions de personnes qui nous suivent. Au niveau de la télévision, on s’est retiré parce qu’on y arrive pas face à la concurrence, notamment de CGTN et bien d’autres médias », a-t-il expliqué.

Pour Yang Jun, afin de parvenir à remplir cette mission de responsabilité sociale dévolue aux grands médias, il faut davantage de coopérations. « Ensemble, on fait plus. En tant que seul journal, on n’arrive pas à tout faire. Il faut donc toujours des coopérations. La coopération est importante, on peut même économiser de l’argent », a-t-il fait comprendre.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Pékin, Chine

Burkina 24

