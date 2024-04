Sécurité routière : Le commissariat de Police de l’arrondissement 9 à l’offensive

publicite

Le vendredi 12 avril 2024, le commissariat de Police de l’arrondissement 9 (Kamboinsé) en collaboration avec l’association Zéro Goutte de sang sur la route a organisé une activité de sensibilisation sur la sécurité routière spécifiquement sur le port du casque au profit des populations et usagers de la route nationale N°22, au quartier Kamboinsé, situé à la sortie Nord de la ville de Ouagadougou.

Compte tenu de l’augmentation de l’insécurité routière notamment des accidents de la route dans l’arrondissement 9, le commissariat de Police avec le soutien de l’association Zéro Goutte de sang sur la route s’est prêté à l’exercice de sensibilisation à travers des échanges directs avec les populations et les usagers de la route nationale N°22 sur le port du casque.

La sensibilisation a concerné 4 grands carrefours de l’arrondissement. Le commissaire de police de l’arrondissement 9, Fresnel Zongo a indiqué que cette activité entre dans le cadre de leurs «activités paix, tranquillité et prévention » en sécurité routière.

«Parce que le constat que nous faisons dans le cadre de nos activités, c’est qu’on assiste à une augmentation de l’insécurité routière. Sur le territoire de l’arrondissement (9, ndlr ), il nous a semblé utile de venir échanger avec les populations, avec le soutien de l’association Zéro Goutte de sang sur le port du casque», a-t-il notifié.

Selon le commissaire Zongo, les accidents de la route causent plusieurs dommages surtout chez les usagers qui ne portent pas de casques. Il a précisé que cette activité se tient concomitamment sur la RN 22, route de Kongoussi et la RN 2, route de Ouahigouya. «Cette sensibilisation s’étend sur cette journée seulement et va concerner quatre grands carrefours de l’arrondissement sur la route nationale numéro 22 et sur la route nationale numéro 2», a-t-il informé.

Seydou Soré, étudiant et usager de l’axe, a apprécié cette initiative qui, selon lui, est salvatrice au regard des accidents qui surviennent sur cette route. «J’apprécie vraiment leur acte. Les accidents sont liés à la vitesse et au non respect des feux tricolores. Mais avec cette sensibilisation, je me dis que ça va ramener certains à la raison», espère-t-il.

Il s’est lui aussi prêté à l’exercice en lançant un message à la population de Ouagadougou en général et celle de Kamboinsé en particulier de non seulement aimer porter le casque pour se protéger mais aussi de respecter les feux tricolores pendant la circulation.

En rappel, le commissariat de Police de l’arrondissement 9 mène plusieurs autres activités de sensibilisation routière à l’endroit de la jeunesse dans des lycées et collèges.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

