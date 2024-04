Pratiques coutumières à Orodara : C’est parti pour le « Donoblih » du 12 au 14 avril 2024

publicite

Le vendredi 12 avril 2024 dans la ville de Orodara a eu lieu la cérémonie d’accueil des « Donoblih » ou le retour des initiés des bois sacrés. Ils sont un millier de jeunes. Il s’agit d’une pratique coutumière d’initiation des jeunes hommes Sèmè/Siamou sur une période de trois mois dans les bois sacrés. La dernière édition s’est déroulée en 1984.

A l’issue de trois mois passés dans les bois sacrés, où les jeunes garçons sont initiés aux valeurs cardinales de la société, des techniques endogènes de protection face aux envahisseurs, ils font leur retour. C’est ainsi que les festivités de leur retour sont appelées Donoblih.

Au regard de l’évolution, le Donoblih consiste à prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble tout en restant dans la tradition « Siamou ». En effet, les « Sèmè » couramment appelés « Siamou » sont des peuples vivant à l’Ouest du Burkina Faso plus précisément dans la province du Kénédougou. Ils font partie des peuples minoritaires du Burkina Faso avec environ 30 000 âmes.

Cette population constitue la commune de Orodara, répartie sur onze (11) villages à savoir Teulh (Orodara), Tin (Tin), Drah (Lidara), Sal (Salé), Gnanl (Nialé-Salé), Slih (Bandougou), Yitié (Kotoudéni), Djal (Diéri), Fouon (Fouon), Sanh (Sanh), Djissa (Diossogo).

En rappel, la cérémonie d’accueil va durer du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2024 suivie de Foire d’expositions et de soirées culturelles. C’est le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUEDRAOGO accompagné de ses collègues en Charge de la Défense nationale et des anciens combattants (Kassoum COULIBALY), de l’Education nationale et de la promotion des langues nationales (Sosthène DINGARA), de l’Environnement, de l’eau et de l’assainissement (Roger BARO) et du Secrétaire général du Gouvernement (Mathias TRAORÉ), qui a parrainé la cérémonie des Donoblih ou le retour des initiés des bois sacrés.

Le dernier Donoblih date de 1984 et portait le nom du père de la Révolution burkinabè, le Capitaine Thomas SANKARA. L’édition de 2024 porte celui du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ en signe de reconnaissance de tous les efforts déployés pour la reconquête du territoire national.

Yéhé Véronique Traoré

Pour Burkina 24

