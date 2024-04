Burkina Faso : Les membres du Centre Thomas Sankara dénoncent les nouvelles sanctions des USA contre Cuba

publicite

En solidarité au peuple cubain, le Centre Thomas Sankara et la section burkinabè du parti révolutionnaire des peuples africains ont apporté, le vendredi 12 avril 2024, leur soutien à la République de Cuba suite au renforcement du blocus économique par le gouvernement américain qui, dans ses nouvelles sanctions a ajouté le pays de Fidel Castro sur la liste des pays soutenant le terrorisme.

«Le Centre Thomas Sankara et la section burkinabè du Parti révolutionnaire de tous les peuples africains (PRTPA) se réunissent aujourd’hui pour exprimer leur soutien indéfectible à la nation cubaine face à la campagne médiatique menée par les forces impérialistes pour diaboliser le gouvernement cubain et le processus révolutionnaire cubain», a lancé Parfait Donald Dabiré, membre du Centre Thomas Sankara.

Il a expliqué que cette décision des USA a été prise au lendemain des manifestations organisées dans la ville de Santiago, à Cuba, par des populations frustrées par les «pénuries de carburants, d’électricité et d’autres produits. Le Centre Thomas Sankara et le PRTPA comprennent qu’on ne peut jamais parler de pénuries à Cuba sans d’abord parler du blocus économique, commercial et financier imposé par États-Unis qui représente l’obstacle majeur au développement et au bien-être du peuple cubain».

«Les États-Unis agressent Cuba dans leur propre intérêt économique, car les forces impérialistes ont longtemps enrichi leurs classes dirigeantes en soumettant les nations africaines, asiatiques et détestent Cuba pour la même raison que la classe dirigeante française déteste l’AES: nous refusons d’être leurs néo-colonies. Nous refusons de nous soumettre à leur domination et nous défendons ardemment notre droit à déterminer notre propre voie dans le meilleur intérêt de notre peuple», a-t-il déclaré.

Pour Océan Sawadogo, porte-parole du Centre Thomas Sankara ce qu’ils reprochent aux USA, c’est la même chose qu’ils dénoncent des impérialistes d’où qu’ils viennent. «Nous sommes pour un monde multipolaire mais les USA, l’Occident en général est pour un monde unipolaire où ils dictent leur volonté à l’humanité. Où ils se donnent tous les droits d’exploiter, de dominer et d’écraser tous les autres peuples », a-t-il dénoncé.

Et d’ajouter que «les USA n’ont pas le droit d’écraser le peuple cubain, de soumettre ce blocus injuste qui n’a pas fin et de mettre le Cuba sur la liste des États terroristes. Nous savons qui sont les vrais inventeurs du terrorisme, qui sont les promoteurs du terrorisme c’est plutôt l’impérialisme avec les USA en tête».

Présente à cette conférence du Centre Thomas Sankara et la section burkinabè du parti révolutionnaire de tous les peuples africains, Nadieska Navarro, ambassadrice cubaine au Burkina Faso a rappelé qu’au mois de mars 2024, la population de Santiago, deuxième ville du pays est sortie «pacifiquement pour demander des explications aux autorités sur le problème de carburant et de distribution alimentaire».

«Je suis revenue récemment de mon pays, je peux vous rassurer que la situation économique c’est très tendue, très difficile mais la principale cause de cette situation-là c’est le blocus des USA. On l’a dénoncé partout», a-t-elle insisté.

La diplomate cubaine a déploré le fait que les deux pays qui n’ont qu’une distance de 140 Km ne puissent échanger commercialement. « On est obligé de traverser le monde pour acquérir des produits de première nécessité pour notre peuple dans les conditions très difficiles et tout cela à cause du blocus», a-t-elle soulevé.

Selon la présidente du Centre Thomas Sankara, Inem Richardson tant que le Cuba sera agressé, eux aussi ne cesseront pas de dénoncer cela et d’exprimer leur solidarité au peuple cubain.

Par ailleurs, elle a annoncé que le Centre Thomas Sankara célébrera avec faste, le 25 mai prochain, la Journée de la libération africaine. Et plusieurs activités sont au programme et des invités viendront de plusieurs pays.

Willy SAGBE

Burkina 24

