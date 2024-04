Echanges commerciaux : L’appel du Président Xi Jinping !

publicite

0 Partages Partager Twitter

« XI JINPING : la gouvernance de la Chine » est une sorte de guide pour la compréhension de la pensée, de la vision à court, moyen et long terme du parti au pouvoir dirigé par le Président Xi Jinping. Le IVe volume de la collection, disponible depuis mai 2022, renferme la politique nouvelle du Parti communiste chinois (PCC) ; laquelle a pour finalité d’atteindre l’objectif du second centenaire.

La suite après cette publicité

En célébrant le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC), l’on a également célébré l’atteinte de l’objectif fixé pour ce premier centenaire, à savoir « l’édification intégrale d’une société de moyenne aisance ». A l’occasion de cette célébration, le Président Xi Jinping, dirigeant principal du parti, a donné le ton de la marche vers l’atteinte de l’objectif du second centenaire ; lequel consiste « à édifier intégralement un pays socialiste moderne ».

Pour y parvenir, le Président Xi Jinping fonde une pensée sur le socialisme qu’il voudrait à la chinoise. C’est-à-dire, combiner les principes fondamentaux du marxisme avec les réalités chinoises et la culture traditionnelle chinoise. Cette pensée, laisse entendre le PCC, marque un nouveau progrès de la sinisation du marxisme.

L’ouvrage « XI JINPING : la gouvernance de la Chine, volume IV », dans lequel est contenue toute la quintessence de cette pensée, est composé de 109 articles repartis en discours, en entretiens, en allocutions, en messages, en directives et en des lettres de félicitations. Lesdits textes, datés entre le 3 février 2020 et le 10 mai 2022, sont divisés en 21 chapitres. Au premier point du chapitre 9 (IX), « l’approfondissement de la réforme et de l’ouverture », il s’agit d’axer les réformes sur la création d’une nouvelle conjoncture de développement.

« L’accélération de la création d’une nouvelle conjoncture de développement reposant sur le rôle primordial de la circulation nationale et l’interaction dynamique entre les circulations nationale et internationale est une décision stratégique prise en fonction du changement de l’étape de développement, de l’environnement et des conditions de la Chine, ainsi qu’une transformation systématique et profonde qui met en jeu la situation générale », a expliqué le Président Xi Jinping dans un discours prononcé lors de la 15e session de la Commission centrale pour l’approfondissement intégral de la réforme, le 1er septembre 2020.

Pour Xi Jinping, il faut continuer à tirer le meilleur parti de la réforme qui est une mesure décisive, notamment maintenir la détermination stratégique chinoise à aller de l’avant en bravant vents et marées. Au second point du chapitre, il fait un appel à la promotion du développement et de la prospérité du commerce mondial des services. Et de prendre à titre illustratif le Salon international du commerce des services de Chine (CIFTIS), qui est une grande plateforme d’exposition et d’échanges consacrée au commerce des services, et qui a déjà eu lieu au moins 6 fois depuis 2012.

Il essaie aussi de rappeler le rôle ô combien important qu’ont joué les services tant de télémédecine, d’éducation en ligne, de plateforme de partage et de travail collaboratif ainsi que de e-commerce transfrontalier pendant l’épidémie de coronavirus. « Ils (ndlr, entre autres services) ont joué un rôle important pour assurer la stabilité économique de chaque pays et promouvoir la coopération internationale contre la COVID-19.

A l’avenir, la coopération ouverte dans le secteur des services deviendra un moteur de développement de plus en plus important », a déclaré le Président chinois à l’occasion du salon international du commerce des services en Chine, le 4 septembre 2020. En somme, il suggère, s’inscrivant bien entendu dans la logique de ce discours du 4 septembre 2020, de « favoriser ensemble un environnement de coopération ouvert et inclusif ; de stimuler ensemble une dynamique de coopération orientée par l’innovation et créer ensemble une conjoncture de coopération mutuellement bénéfique », a énuméré Xi Jinping.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Pékin, en Chine

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite