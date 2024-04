Burkina Faso : Les acteurs du département du transport réunis autour d’un CASEM

publicite

Le ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière a tenu sa première session ordinaire du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM), ce lundi 15 avril 2024 à Ouagadougou. Cette session se veut un cadre d’échange pour dénicher des perspectives allant dans la redynamisation du département.

Après douze (12) mois de mise en œuvre de ses activités, dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile, le département des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a atteint un taux de réalisation physique de 77,96%, à en croire Roland Somda, ministre des transports.

Pour aller de plus belle, et donner plus de souffle au ministère des transports, cette première session des CASEM s’est ouverte, ce lundi 15 avril 2024. « La tenue de cette session du CASEM témoigne de notre engagement à évaluer nos actions et à rendre des comptes aux populations sur la mission qui nous est confiée », a précisé Roland Somda.

Pendant deux jours, des activités se tiendront autour de la thématique « Mobilité urbaine dans nos villes : défis et perspectives ». Un thème interpellateur, selon Kiswendsida Alice Ouédraogo, Secrétaire générale du ministère des transports.

« Ce choix thématique est révélateur car la question de la mobilité dans les villes se pose de plus en plus. Aussi, la réponse à cette problématique repose en grande partie sur notre capacité à créer une synergie d’actions entre tous les acteurs, à innover et à nous adapter aux nouvelles technologies, et à penser autrement nos habitudes de mobilité quotidienne», a-t-elle indiqué.

Et pour mieux disséquer ce thème, cinq communications en lien avec le thème seront dispensées pendant cette session. « La problématique de la gouvernance des gares routières, la problématique de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans les grandes villes du Burkina, le Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, et les innovations technologiques et la mobilité urbaine intelligente », a indiqué le ministre des transports, Roland SOMDA.

Comme innovations, cette session du CASEM en dispose trois ; « la première, c’est l’hommage que monsieur le ministre a bien voulu rendre à nos partenaires privilégiés, que sont les transporteurs et les chauffeurs routiers… La 2e innovation tient à la présentation à des différents responsables de département… La 3e innovation a été apportée par le comité d’évaluation des performances des structures du ministère », a cité Kiswendsida Alice Ouédraogo.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

