Sécurité routière : Bientôt des bus électriques pour renforcer les services de la SOTRACO

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les députés de l’Assemblée Législative de Transition se sont réunis en séance plénière le vendredi 29 mars 2024. Deux questions orales avec débat ont été à l’ordre du jour. La première est relative aux causes des nombreux accidents de circulation malgré les multiples sensibilisations; le bilan des actions menées en 2023 contre l’insécurité routière.

La suite après cette publicité

D’entrée, le ministre des transports, Roland Somda a regretté le nombre des cas d’accidents de la circulation routière. « Au Burkina Faso, de 2019 à 2023, on dénombre en moyenne par an plus de 22.000 cas d’accidents de la circulation routière, 14.000 personnes blessées et 1.000 personnes tuées ».

Des chiffres non négligeables qui rappellent la nécessiter d’affuter les armes pour freiner le fléau. Depuis 2 ans, le gouvernement burkinabè entreprend des actions. « En matière de promotion de la sécurité routière, on note la réalisation de campagne de sensibilisation dans les lycées, collèges et universités su Burkina Faso ; la semaine de la sécurité routière.

En termes de statistiques relatives aux personnes sensibilisées en 2023, on peut noter 816.000 personnes sensibilisées, 1300 élèves et étudiants sensibilisés, 78 établissements sensibilisés. Au titre des actions de prévention des infrastructures routières, on peut retenir le contrôle de 344 219 véhicules poids lourds de transport de marchandises au titre de l’année 2023 », a indiqué Roland Somda, pour ne citer que celles-ci.

Pour aller au-delà de ces actions déjà menées, le chef du département des transports a confié que bien d’autres actions sont en cours. En effet, il a énuméré la promotion des permis de conduire A et A1 au profit des conducteurs d’engins à deux roues motorisés, le renforcement des contrôles et sanctions sur le respect du code de la route à travers l’implémentation de la vidéo-verbalisation, le renforcement des capacités opérationnelles de l’ONASER.

Plus loin, Roland Somda a avancé que le gouvernement a adopté une politique de promotion du transport en commun en renforçant le parc bus. « Dans le cadre du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS), il est prévu une étude pour déterminer la contribution financière que la Banque mondiale pourrait apporter à la SOTRACO pour l’acquisition de bus électriques dans le cadre d’un contrat PPP, la professionnalisation et l’organisation des opérateurs de transport urbain et une étude pilote qui débouchera sur l’opérationnalisation de l’utilisation de tricycles adaptes au transport de personnes au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso afin d’assurer la connectivité sur le dernier kilomètre. A l’issue de l’Etude, la Banque assurera le financement de l’acquisition de 150 tricycles », a-t-il soutenu.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite