Secteur minier burkinabè : Un nouveau protocole pour faciliter le contrôle des agents sur les activités industrielles des mines

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ce vendredi 19 avril 2024 à Ouagadougou, Yacouba Zabré Gouba, ministre en charge des mines a procédé à la signature d’un protocole relatif à la participation des agents de l’administration à la coulée, la pesée, le colisage, le contrôle de la qualité et de la quantité de l’or et les autres substances précieuses de production industrielle. Ce protocole permettra d’avoir un système de suivi contrôle afin d’assurer une meilleure gestion du secteur minier burkinabè.

La suite après cette publicité

Selon les dires du premier responsable du département en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, la production de l’or est l’un des secteurs qui apporte plus à l’État en termes d’entrée de devises. Donc, il était question, selon lui, de mettre en place un système de suivi contrôle afin d’assurer une meilleure gestion du secteur minier burkinabè.

C’est désormais chose faite avec la signature d’un protocole entre les agents de l’administration et les représentants des sociétés minières. À l’occasion de cette cérémonie de signature, ce sont 4 sociétés minières sur 11 notamment Orezone, Roxgold, Salman mining, Taparko mining, qui ont de façon symbolique signé ce protocole.

En effet, « ce protocole est relatif à la participation des agents de l’administration publique à la coulée à la pesée, au colisage et également au contrôle de la qualité et de la quantité de l’ensemble de la production d’or et des autres substances précieuses des industries minières », a indiqué Yacouba Zabré Gouba.

Il a en plus fait savoir qu’avec ce protocole les agents administratifs auront un ensemble de ressources pour assurer une expertise au niveau du Laboratoire du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), en termes de contrôle de la qualité et de la quantité.

Ousséni Dera, président de la chambre des mines et par ailleurs directeur général de la société canadienne Orezone, a salué la signature de ce protocole. Il a reconnu également que « les sociétés minières avaient besoin de cette transparence pour rétablir cette confiance avec la population ». « Ce protocole va permettre d’améliorer la transparence et d’avoir un suivi du tout début de l’activité minière jusqu’à la fin. Il y avait déjà des mesures qui permettaient à l’administration de suivre par exemple les activités basiques d’exploration, d’exploitation au niveau des sociétés minières.

Maintenant ce protocole va permettre aussi de regarder le côté coulée, d’usage coulissage, les contrôles de qualité des types de métaux qui seraient exportés, aussi avec une indépendance totale des agents qui seront pris en charge par l’Etat », a-t-il souligné.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite