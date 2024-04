Wanda Diamond League 2024 en Chine : «On teste, on réajuste et on level-up ! Paris, on est là !» (Hugues Zango)

L’Etalon volant Hugues Fabrice Zango débute la saison outdoor le samedi 20 avril 2024 en Chine à 11h39 GMT. Vainqueur en septembre 2023, Hugues Fabrice Zango va tenter de conserver son trophée de la diamond League face à 11 athlètes dont le coriace Portugais Pedro Pichardo.

Onze athlètes sont inscrits dont le Portugais Pedro Pichardo, le Chinois Yaming Zhu, médaillé d’argent olympique en titre, ou encore l’Américain Donald Scott dont la meilleure performance de la saison est de 17, m00. Quant à Hugues Fabrice Zango, sa meilleure performance de la saison est de 16,97m.

«Première sortie pour la saison outdoor ce samedi 20 avril 2024 à Xiamen (Chine) à partir de 11h39 GMT, comptant pour la Wanda Diamond League. On teste, on réajuste et on level-up ! Paris, on est là !», a écrit le champion du monde des triples sauts, Hugues Fabrice Zango.

