Prix Galian 2024 : Les membres des différents jurys officiellement installés

La 27e édition du concours « Prix Galian » connaîtra son épilogue le 14 juin 2024 à l’occasion de la nuit des Galian à Ouagadougou. Ce vendredi 19 avril 2024, le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a procédé à l’installation officielle des membres des différents jurys dont le rôle est de départager les candidats en lice.

Pour l’édition 2024 du concours prix Galian, 148 candidatures soit 296 œuvres sont en compétition. Ces œuvres sont celles publiées ou diffusées en langue française ou en langue nationale (mooré, dioula, fulfuldé et gourmatchema) dans un organe de presse burkinabè durant la période du 1er janvier et 31 décembre 2023.

Les œuvres sont réparties ainsi :

PRESSE ÉCRITE : 47 candidatures soit 94 œuvres

RADIODIFFUSION SONORE et TÉLÉVISUELLE : 57 candidatures soit 114 œuvres

PRESSE EN LIGNE : 30 candidatures soit 60 œuvres

LANGUES NATIONALES : 14 candidatures soit 28 œuvres

En vue de départager ces différentes candidatures, le ministère en charge de la communication a constitué 4 jurys (Presse écrite – Presse audiovisuelle – Langues nationales – Presse en ligne) et dont les membres ont été désignés « compte tenu de leur expérience », selon le Directeur Général de la communication et des médias, Yirmalè Frédéric Somé.

Composition des 4 jurys : Jury audiovisuel : Mafarma Sanogo, Zoumana Traoré, Nicole Ky, Pierre Komdaogo, Peggy Ouédraogo, Johanes D’Almeid Amakoe, Téné Traoré, Windlamita Roger Bembamba Jury Presse écrite : Verlaine Kaboré, Sidibé Pagbeleguem, Hyacinthe Sanou, Pauline Yaméogo, Ousséni Ilboudo, Daniel Zongo, Kowoma Marc Doh. Jury Presse en ligne : Tilado Appolinaire Abga, Abdou Zouré, Bassératou Kindo, joachim Vokouma, Samuel Yaméogo. Jury langues nationales : Hamidou Tiemougo, Michel Lompo, Soungalo Ouattara, Bernard Bougma, Abdoul Dramane Tamboura, Salimatou Doussa, Mariam Ilboudo Vincent P. Wangrawa.

Les membres des jurys ont pour responsabilité individuelle et collective de vérifier l’authenticité des œuvres en compétition, d’analyser et faire des observations, d’énumérer les forces et insuffisances de chaque œuvre en compétition, de formuler des recommandations à l’endroit des candidats en vue d’améliorer les productions journalistiques, de mener des investigations, de déceler les cas de fraude et de prononcer des sanctions à l’encontre de candidats fautifs, de présélectionner les œuvres pour les prix spéciaux, de désigner les lauréats du concours, de statuer avec les membres des autres jurys sur les meilleures productions en vue de la désignation du « super Galian ».

La secrétaire générale adjointe du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme Mme Adama Segda, qui a présidé la cérémonie d’installation des membres du jurys dit nourrir le souhait que les délibérations soient empreintes de sagesse, de discernement et de professionnalisme pour le rayonnement du métier de journalisme au Burkina.

Pour cette 27e édition du concours « prix Galian », 35 prix officiels seront offerts dans les différentes catégories, sans compter les prix spéciaux et le Super Galian.

Le concours « Prix Galian » faut-il le rappeler récompense chaque année l’excellence dans la profession de journaliste et technicien de presse écrite, de la presse en ligne, de radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina.

Maxime KABORE

Burkina 24

