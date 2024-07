Solidarité : L’Association Harvey pour le Développement national en soutien aux familles des victimes de guerre

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le samedi 20 juillet 2024 à Ouagadougou, l’Association Harvey pour le Développement national (AHDN) a fait un don de vivres aux femmes des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tombées sur le champ de bataille ainsi que d’autres veuves et orphelins en appui à l’effort de paix, au Président du Faso et au gouvernement.

La suite après cette publicité

Le don est constitué de deux tonnes de riz, une tonne de maïs, du lait, de la sardine, du savon, des vêtements, etc. Selon madame Harvey Salogo Asseta dite »Maman Panafricaine », présidente de l’Association Harvey pour le Développement national(AHDN), c’est une manière de se solidariser avec les familles des FDS tombées au front mais aussi aux autres veuves et orphelins.

« On a réfléchi à ces veuves et ces orphelins. Il y a des enfants qui n’ont pas pu faire le BEPC parce leurs écoles n’ont pas été payées. J’ai décidé avec mon équipe de faire un don pour au moins leur venir en aide pour le repas », a-t-elle fait entendre.

Par ce geste, l’association donne l’exemple et lance un cri de cœur pour inciter la population burkinabè à penser aux familles des victimes de guerre. « C’est pour interpeller tous les responsables, les opérateurs économiques, tous les dirigeants, les wayiyan, car il y a des gens parmi nous qui ont les moyens.

Ces femmes sont devenues des veuves et ces enfants des orphelins pour la cause du pays. Si leurs maris et papa étaient en vie, ne serait-ce qu’un sac de riz par mois, ils allaient pouvoir manger », renchérit la Maman panafricaine.

Le geste réconforte les bénéficiaires même si les défis demeurent énormes. « Nous remercions maman panafricaine et ses collaborateurs d’avoir pensé à nous en répondant à l’appel patriotique de son excellence Ibrahim Traoré qui est notre premier mari.

Vraiment nous sommes contents. Si toutes les associations songent à nous, même avec un sac de riz, je pense que les veuves et les orphelins seront épanouis », a soutenu Lankoandé/Naré Anastasia, Présidente de l’Association des veuves engagées pour l’épanouissement des orphelins des militaires tombés au front.

La cérémonie de remise a réuni les leaders des organisations de la veille citoyenne venus témoigner leur solidarité à l’Association Harvey pour le Développement national ainsi qu’aux veuves et orphelins. En rappel, l’Association Harvey pour le Développement national (AHDN) existe il y a une quinzaine d’années avec pour objectif de départ la prise en charge des veuves et orphelins. Avec la nouvelle donne, l’association a élargi son champ d’action aux personnes déplacées internes.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite